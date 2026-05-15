Niemcy "stracą" Polaka, wszystko potwierdzone. Padł sensacyjny kierunek

Do końca rozgrywek w większości topowych lig europejskich pozostało zaledwie po kilka kolejek, a poza Premier League, poznaliśmy już mistrzów. Z tego względu uwagę kibiców zaprzątają już ruchy i działania na rynku transferowym. Letnie okienko zapowiada się szalenie ciekawie.

Zmienić może się sytuacja wielu reprezentantów Polski na czele z Robertem Lewandowskim, który jest już jedną nogą poza Barceloną. Wydaje się, że obecnie najbardziej prawdopodobną opcją jest transfer "Lewego" do Arabii Saudyjskiej.

Nie tylko Lewandowski. Kamil Grabara zmieni latem klub

Wątpliwości pojawiają się także przy okazji Biało-Czerwonych grających na co dzień w Bundeslidze. Udany sezon ma za sobą wypożyczony do FC Koln Jakub Kamiński. "Kozły" poinformowały już Wolfsburg o chęci wykupienia Polaka. Ekipę "Wilków" niemal na pewno latem opuści też Kamil Grabara.

Golkiper był jedną z najjaśniejszych postaci fatalnego w sezonie 2025/26 Wolfsburga. "Wilki" skończą na trzecim miejscu od końca, wobec czego ostatnią szansą na pozostanie w Bundeslidze będą dla nich baraże. Bez względu na ich rozstrzygnięcie, przyszłość Grabary ma być poza niemiecką ziemią.

Bundesliga. Grabara obierze kierunek na Premier League?

Dziennikarze "Kickera" ujawnili, że Grabara latem na pewno odejdzie z Wolfsburga. Padł przy tym sensacyjny kierunek. Bramkarz miałby trafić do Premier League. Nie podano jednak, które kluby konkretnie są nim zainteresowane.

Z perspektywy władz Budnesligi "strata" bramkarza wyraźnie wyróżniającego się na tle innych może być sporym ciosem. Wiele z parad Grabary nosiło znamiona wybitnych, a jego wartość rynkowa pomimo fatalnych wyników Wolfsburga wciąż jest stosunkowo wysoka. Kontrakt 27-latka ważny jest do końca czerwca 2028 roku, zatem może on zostać bohaterem całkiem kosztownego transferu.

