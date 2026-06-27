Niemcy ogłosili ws. młodego Polaka. Jednak Bundesliga. Transfer już faktem

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Polska kolonia w Bundeslidze powiększa się. W trakcie trwania mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie swój nowy nabytek postanowił ogłosić Werder Brema. Do tego zasłużonego niemieckiego klubu przeniósł się zaledwie dwudziestoletni Dariusz Stalmach. Dla naszego rodaka to największa szansa w dotychczasowej karierze. Poprzedni sezon spędził on na zapleczu tych elitarnych rozgrywek.

Mateusz Żukowski i Dariusz Stalmach w niebieskich strojach 1. FC Magdeburg na boisku, w tle sędzia i trybuny.
Mateusz Żukowski i Dariusz Stalmach. Drugi z nich zagra w Werderze BremaIMAGO/Franziska GoraNewspix.pl

Dariusz Stalmach swoją karierę prowadzi w naprawdę ciekawy sposób. Nasz rodak PKO BP Ekstraklasę opuścił jeszcze przed ukończeniem pełnoletności, zamieniając Górnika Zabrze na młodzieżowy zespół Milanu. Po kilku latach zauważyli go Niemcy, którzy z pewnością nie pożałowali swojej decyzji. FC Magdeburg choćby w niedawno zakończonej kampanii miał sporo pociechy z 20-latka. Zawodnik natomiast został zauważony przez działaczy z Bundesligi.

Pod koniec czerwca oficjalnym komunikatem w sprawie naszego rodaka pochwalił się Werder Brema, czyli ekipa posiadająca w swoich szeregach między innymi Dawida Kownackiego. Poprzedni sezon zespół ten zakończył tuż nad strefą spadkową. Utrzymanie oznacza potencjalny debiut Dariusza Stalmacha w Bundeslidze. Sam zainteresowany nie kryje w związku z tym ogromnej ekscytacji. Za nim już pierwsze obowiązki w postaci wywiadu.

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"Jestem naprawdę szczęśliwy, że tu jestem, naprawdę, naprawdę szczęśliwy. To ważny krok, ale patrzę na to bardzo pozytywnie i nie mogę się doczekać, żeby dać z siebie wszystko i pokazać się z jak najlepszej strony" - przekazał między innymi w specjalnie nagranym wideo dla klubowej telewizji. Co ciekawe, Werder jest obecny w życiu piłkarza od najmłodszych lat. Drużynę uwielbia tata Polaka. W internecie znajduje się nawet zdjęcie ośmioletniego Dariusza w koszulce z herbem zespołu.

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"To naprawdę ciekawe i naprawdę fajne, że mogę tu wrócić w innej roli. Wielkie wyzwanie przede mną, przed naszą ekipą. Ale tak, jak powiedziałem, pokażę się z jak najlepszej strony" - dodał nasz rodak. "To utalentowany technicznie zawodnik, który wciąż ma przed sobą wiele do rozwoju. Musimy podchodzić do oczekiwań z rozsądkiem, ale z pewnością wniesie coś do naszego składu i nie mogę się doczekać współpracy z nim" - przyznał natomiast trener Daniel Thioune.

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Jakub Rzeźnicki
Piłkarz w niebieskiej koszulce z opuszczoną głową i rozłożonymi rękami, za nim bramkarz w żółtym stroju stojący na tle siatki bramki.
Dariusz StalmachJulius Frick / DPAAFP
Dwóch piłkarzy w trakcie dynamicznej walki o piłkę głową podczas meczu, jeden ubrany w niebieski, a drugi w jasnożółty strój, w tle widoczne trybuny z kibicami i banerem klubowym.
Dariusz Stalmach walczy o piłkęJulius Frick / DPAAFP
Piłkarze Werderu Brema
Piłkarze Werderu BremaUWE ANSPACH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP


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