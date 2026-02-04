Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niemcy nie mieli litości. Polak zawieszony, bezwzględna decyzja

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Ostatni mecz ligowy zakończył się fatalnie dla Dawida Kowanckiego. Napastnik Herthy Berlin w ostatnią niedzielę został ukarany czerwoną kartką w spotkaniu 2. Bundesligi z Darmstadt. Decyzja sędziego wzbudziła wiele kontrowersji. Niemcy jednak na tym nie poprzestali. W środę wystosowano oficjalny komunikat, zgodnie z którym Polak za ostatnie przewinienie został zdyskwalifikowany na trzy mecze.

Piłkarz w stroju klubowym z gestem złożonych dłoni, stojący obok siatki bramki na tle stadionu wypełnionego widzami.
Dawid Kownacki IMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Trwający sezon nie jest łaskawy dla Dawida Kownackiego. 28-letni napastnik jest aktualnie wypożyczony z Werderu Brema do drugoligowej Herthy Berlin. 2. Bundesliga wydaje się być skrojona idealnie pod "Kownasia". W poprzednich dwóch sezonach gry na tym szczeblu rozgrywkowym Polak w barwach Fortuny Dusseldorf zanotował aż 27 bramek.

Na przebicie się do Bundesligi to jednak nie wystarczyło, a wyjazd do Berlina ma być dla Kownackiego kolejną szansą na pokazanie pełni swoich możliwości. Kolejny raz okazało się jednak, że stołeczny klub nie jest wymarzonym miejscem dla polskich napastników. W przeszłości w koszulce Herthy słabe sezony zaliczali Artur Wichniarek oraz Krzysztof Piątek.

W tym sezonie Kownacki miał pewne przebłyski, dzięki którym aktualnie może pochwalić się trzema trafieniami i asystą na poziomie Bundesligi. W trakcie sezonu Polak doznał jednak kontuzji kostki, przez którą musiał pauzować aż przez dwa miesiące.

    Czerwona kartka dla Dawida Kownackiego. Decyzja Niemców może zaskakiwać

    Od momentu powrotu do zdrowia Kownacki w barwach Herthy grał od pierwszej minuty zaledwie dwukrotnie. Pierwsze z takich spotkań odbyło się na początku grudnia. W nowym roku na taką szansę Polak musiał czekać do 1 lutego. Siedmiokrotny reprezentant Polski wyszedł od pierwszej minuty na ligowe starcie z drugim w tabeli Darmstadt.

    Potyczka na Stadionie Olimpijskim w Berlinie zakończyła się remisem 2:2. Mecz ten jednak okazał się prawdziwym koszmarem dla Kownackiego. Polski napastnik w 70. minucie został ukarany czerwoną kartką za faul na jednym z przeciwników. Goście wychodzili wówczas z kontrą, a Luca Marseiler został powstrzymany przez Kownackiego. Decyzja sędziego u części kibiców wzbudziła sporą konsternację - przewinienie Polaka nie było zanadto brutalne, a też Marseiler nie znajdował się w dogodnej sytuacji strzeleckiej.

    Sprawa znalazła swój finał kilka dni po meczu. Niemiecka federacja w specjalnym komunikacie ogłosiła, że Dawid Kownacki za czerwoną kartkę w spotkaniu z Darmstadt będzie musiał pauzować w trzech następnych spotkaniach Herthy. DFB poinformowało również, że klub Polaka odwołał się już od tej decyzji.

    Hertha, której zawodnikiem jest również Michał Karbownik, aktualnie zajmuje siódme miejsce w tabeli 2. Bundesligi. Ich strata do miejsc dających prawo gry w najwyższej klasie rozgrywkowej wynosi aktualnie siedem punktów. Hertha ostatni raz grała w Bundeslidze w sezonie 2022/23.

    Sędzia podnosi czerwoną kartkę w kierunku piłkarza w pomarańczowym stroju, który leży na murawie, otoczony przez innych zawodników w ciemnoniebieskich oraz pomarańczowych strojach. W tle widoczny pusty sektor trybun.
    Dawid Kownacki został ukarany czerwoną kartką w meczu 2. Bundesligi z DarmstadtPhoto by ANDREAS GORA / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Piłkarz w jasnożółtym stroju sportowym z tatuażem na ręce stoi na murawie stadionu podczas meczu, w tle widoczne zamazane elementy trybun i reklamy.
    Dawid KownackiULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Mężczyzna w białej koszulce z oznaczeniem polskiej reprezentacji siedzi w niebieskiej strefie technicznej stadionu, z opaską akredytacyjną na szyi, patrzy lekko w górę, trzyma w dłoniach urządzenie, w tle widać szybę z logiem sponsora turnieju.
    Dawid Kownacki zagrał siedem razy w seniorskiej reprezentacji PolskiLUKASZ GROCHALA/CYFRASPORTNewspix.pl
