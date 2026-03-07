Niemcy napisali o transferze Polaka, a teraz takie słowa. Trener wprost go przeprosił

Jakub Kamiński sezon 2025/2026 rozpoczął wręcz nadspodziewanie dobrze. Polak latem został wypożyczony z VFL Wolfsburg do FC Koeln. Tam wszedł do drużyny z przytupem, a trener Lukas Kwasniok właściwie od początku widzi w reprezentancie Polski zawodnika absolutnie kluczowego.

Początek tego sezonu był dla Kamińskiego naprawdę udany. Od listopada forma naszego zawodnika uległa jednak wyraźnemu pogorszeniu i widać to szczególnie w liczbach, które generuje Kamiński. W okresie od 29 listopada do 27 lutego Kamiński dopisał sobie ledwie jeden udział przy golu.

Kamiński dołuje. Trener wziął winę na siebie

Wcześniej te wyniki były dla niego zdecydowanie lepsze. Jak się okazuje, winę za taki stan rzeczy wziął na siebie trener Lukas Kwasniok, który przyznał, że jego decyzje miały znaczący wpływ na spadek częstotliwości "punktowania" w klasyfikacji kanadyjskiej naszego skrzydłowego.

- Muszę przeprosić. To pierwszy zawodnik, przy którym po raz pierwszy w mojej karierze trenerskiej nie mogę być rozliczany z tego, co mu obiecałem: że nie będzie "wędrownym ptakiem" na boisku. Przykro mi - powiedział szkoleniowiec cytowany przez portal "geissblog.koeln".

- To sprawia, że nie zawsze ma swoje "flow". Można tak powiedzieć, ale jego jakość się nie zmieniła. "Flow" wraca z golem, a to w sobotę znów jest możliwe - dodał 44-letni szkoleniowiec. Niemieckie media są przekonane, że Koeln i tak wykupi naszego reprezentanta po zakończeniu sezonu.

Kamil Grabara w barwach Wolfsburga Sebastian El-Saqqa / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP / ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Adam Dźwigała i Jakub Kamiński KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/East News/Action Press/Shutterstock East News

Tim Lamperle JAN FROMME / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Arthur Fils - Dino Prizmic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport