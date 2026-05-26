W czasie trwania sezonue 2025/2026, VfL Wolfsburg nie robił zbyt wiele, aby zapewnić sobie utrzymanie bezpośrednio po 34. kolejkach najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Ekipa "Wilków", w bramce której stał cały czas Kamil Grabara, wygrała tylko 7 spotkań w całym sezonie, dorzucając 8 remisów. To przełożyło się na 29 punktów i miejsce dające prawo gry w barażach o utrzymanie.

W starciach z drużynami z 2. Bundesligi, które walczą o upragniony awans, to ekipy z wyższej ligi przeważnie wychodziły zwycięsko, ale teraz tego samego o sobie niestety nie powie Wolfsburg. Po remisie w pierwszym meczu 0:0, w rewanżu na stadionie rywala, "Wilki" poległy 1:2 po dogrywce.

Kamil Grabara prezentował wysoką formę, ale nie był w stanie naprawić wszystkich błędów jego kolegów z linii defensywnej. To oznacza pierwszy spadek Wolfsburga w historii klubu, który grał w najwyższej klasie rozgrywkowej nieprzerwanie od prawie trzydziestu lat. A to oznacza olbrzymie cięcia.

Sytuację trzeciego spadkowicza Bundesligi po sezonie 2025/2026 natychmiast opisał "Bild", który wskazuje, że do kasy klubowej wpłynie o wiele mniej pieniędzy od głównego sponsora, koncernu Volkswagena - i ucierpią na tym wszystkie sekcje.

- VfL Wolfsburg jest spółką zależną w całości należącą do Volkswagen AG. Firma podobno inwestuje rocznie około 80 milionów euro w VfL Wolfsburg - pieniądze te trafiają nie tylko do męskiej drużyny zawodowej, ale są również wykorzystywane na rozwój młodzieży, infrastrukturę i drużynę żeńską. Według "BILD", spadek spowoduje zmniejszenie budżetu do około 55 milionów euro. Pieniądze te nie są przeznaczone wyłącznie na drużynę męską - ujawniają niemieccy dziennikarze.

Nie jest jednak tajemnicą, że nawet uszczuplone przychody o prawie 30 mln euro będą stanowić najwyższy, rekordowy budżet w 2. Bundeslidze, który ma pozwolić na błyskwiczny powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Klub miał także przygotować się na ewentualny spadek i w kontraktach wielu zawodników znalazł się zapis, według którego w tej chwili ich pensje zostają uszczuplone o 35%. Ale nie wszystkich, bo już nie brakuje nazwisk na liście zawodników, którzy rozstaną się z klubem. - Kamil Grabara i Lovro Majer, odejdą - co stałoby się nawet, gdyby drużyna uniknęła spadku - podczas gdy zawodnicy tacy jak Patrick Wimmer i Christian Eriksen są uważani za niezastąpionych w drugiej lidze - dodaje "Bild".

Niedawno Kamil Grabara był łączony z klubami Premier League, a jego nazwisko pojawiało się nawet w kontekście tranaferu do Manchesteru United. Spadek Wolfsburga na pewno przyspieszy ew. transfer Polaka.

