Jedynie zwycięstwo nad Bayernem Monachium mogło przedłużyć nadzieje VFL Wolfsburg na utrzymanie w Budeslidze. Chociaż Kamil Grabara wielokrotnie ratował w bieżącym sezonie swoją drużynę, jej koszmarna postawa w defensywie doprowadziła do tego, że klub znalazł się nad przepaścią.

Harry Kane spudłował rzut karny. Grabara nie uchronił Wolfsburga od porażki

Reprezentant Polski już w 36. minucie stanął przed wielkim wyzwaniem. Sędzia podyktował rzut karny, a do stałego fragmentu podszedł niemal nieomylnym w tym aspekcie Harry Kane. I ku ogromnemu zdziwieniu kibiców, fatalnie przestrzelił.

Grabara rzucił się w lewo, Kane uderzył w prawo, ale piłka przeleciała dość daleko obok słupka. Nie ustrzegło to jednak Wolfsburga od porażki. W 56. minucie po pięknym uderzeniu do siatki trafił Michael Olise, a "Wilki" poległy 0:1. Spadek z Bundesligi stał się faktem.

Burza po meczu Bayernu. Kolega Grabary zachował się niesportowo?

Po spotkaniu Niemcy grzmieli o skandalu w związku z niewykrozystanym karnym. Zauważono, że kiedy sędzia analizował sytuację na powtórkach, Jeanuel Belocian ustawił się w polu karnym na miejscu przeznaczonym dla piłki i wyraźnie zaczął deptać punkt.

Po tym, jak Kane przestrzelił szybko połączono kropki i wskazano, że to 21-latek mógł przyczynić się do pomyłki Anglika. "BILD" poświęcił temu osobny artykuł, podobnie jak inne uznane niemieckie portale. Wytykano niesportowe zachowanie, a skomentować go nie omieszkał Lothar Matthaus.

Jeśli sędzia tego nie widzi… On też stoi tam trochę biernie. Wszyscy czekają na VAR. A on pomyślał sobie: to zrobię jeszcze małą dziurkę. Potem Kane się poślizgnął i od razu spojrzał do tyłu. Przecież tam coś było! Może ktoś wydeptał dziurę w murawie.

Gdyby niewykorzystany karny odbił się na wyniku meczu Bayernu, burza w mediach byłaby z pewnością dużo większych rozmiarów. A tak "Die Roten" mimo wszystko wygrali, a mistrzostwo Niemiec zdążyli zapewnić sobie już wcześniej.

Kamil Grabara w meczu z Bayernem

Harry Kane

Kamil Grabara

