Niemcy grzmią o skandalu, reprezentant Polski w centrum zamieszania. Bayern oszukany?

Jakub Rzeźnicki

Mecz Wolfsburga z Bayernem Monachium był historyczny z kilku przyczyn. Harry Kane stanął naprzeciwko Kamila Grabary na 11. metrze i spudłował rzut karny. Bawarczycy wygrali jednak 1:0 po bramce Michaela Olise, pieczętując tym samym spadek "Wilków" z Bundesligi. Po spotkaniu w niemieckich mediach mówiono o skandalu w związku z niewykorzystanym karnym. Siłą rzeczy w centrum zamieszania znalazł się reprezentant Polski.

Kamil Grabara i Harry KaneSWEN PFORTNER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP / TOM WELLER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFPAFP

Jedynie zwycięstwo nad Bayernem Monachium mogło przedłużyć nadzieje VFL Wolfsburg na utrzymanie w Budeslidze. Chociaż Kamil Grabara wielokrotnie ratował w bieżącym sezonie swoją drużynę, jej koszmarna postawa w defensywie doprowadziła do tego, że klub znalazł się nad przepaścią.

Reprezentant Polski już w 36. minucie stanął przed wielkim wyzwaniem. Sędzia podyktował rzut karny, a do stałego fragmentu podszedł niemal nieomylnym w tym aspekcie Harry Kane. I ku ogromnemu zdziwieniu kibiców, fatalnie przestrzelił.

Grabara rzucił się w lewo, Kane uderzył w prawo, ale piłka przeleciała dość daleko obok słupka. Nie ustrzegło to jednak Wolfsburga od porażki. W 56. minucie po pięknym uderzeniu do siatki trafił Michael Olise, a "Wilki" poległy 0:1. Spadek z Bundesligi stał się faktem. 

Po spotkaniu Niemcy grzmieli o skandalu w związku z niewykrozystanym karnym. Zauważono, że kiedy sędzia analizował sytuację na powtórkach, Jeanuel Belocian ustawił się w polu karnym na miejscu przeznaczonym dla piłki i wyraźnie zaczął deptać punkt.

Po tym, jak Kane przestrzelił szybko połączono kropki i wskazano, że to 21-latek mógł przyczynić się do pomyłki Anglika. "BILD" poświęcił temu osobny artykuł, podobnie jak inne uznane niemieckie portale. Wytykano niesportowe zachowanie, a skomentować go nie omieszkał Lothar Matthaus.

Jeśli sędzia tego nie widzi… On też stoi tam trochę biernie. Wszyscy czekają na VAR. A on pomyślał sobie: to zrobię jeszcze małą dziurkę. Potem Kane się poślizgnął i od razu spojrzał do tyłu. Przecież tam coś było! Może ktoś wydeptał dziurę w murawie.
zastanawiał się Matthaus.

Gdyby niewykorzystany karny odbił się na wyniku meczu Bayernu, burza w mediach byłaby z pewnością dużo większych rozmiarów. A tak "Die Roten" mimo wszystko wygrali, a mistrzostwo Niemiec zdążyli zapewnić sobie już wcześniej.

Kamil Grabara w meczu z BayernemSwen PförtnerDPA
Harry KaneRonny HartmannAFP
Kamil GrabaraTHOMAS KIENZLEAFP
