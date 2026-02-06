Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niebywały wyczyn Mateusza Żukowskiego w Niemczech. Ten mecz zapamiętają na długie lata

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Po spadku z Ekstraklasy wraz ze Śląskiem Wrocław Mateusz Żukowski zdecydował się wyjechać z Polski. 24-latek związał się z drugoligowym niemieckim Magdeburgiem, w którym po zmianie pozycji robi prawdziwą furorę. W piątkowym spotkaniu 2. Bundesligi Polak dokonał niebywałej sztuki, strzelając trzy gole w odstępie zaledwie 18 minut. Żukowski zapewnił tym samym swojej drużynie zwycięstwo 5:4 w szalonym meczu z Greuther Furth.

Zawodnik drużyny piłkarskiej w ciemnym stroju biegnie z radością po murawie boiska, w tle widzowie oraz fragmenty reklam na stadionie, inny piłkarz i zawodnicy drużyny przeciwnej.
Mateusz ŻukowskiIMAGO/Sportfoto Zink / Melanie ZinkNewspix.pl

Mateusz Żukowski do seniorskiego futbolu wchodził jako zawodnik Lechii Gdańsk. Kibice w naszym kraju mogą go pamiętać przede wszystkim z gry w barwach Lecha Poznań oraz Śląska Wrocław. Zawodnik ten był istotną częścią zespołu Jacka Magiery, który w sezonie 2023/24 wywalczył mistrzostwo Polski.

Po tym jak klub z Wrocławia spadł z Ekstraklasy, Żukowski postanowił wyjechać za granicę. W jego przypadku do druga taka decyzja w karierze. Poprzedniego pobytu na obczyźnie nie może jednak wspominać zbyt miło - w szkockim Rangers FC nie dostał poważnej szansy na grę.

Tym razem Żukowski skierował swoje kroki na zaplecze niemieckiej Bundesligi. Były młodzieżowy reprezentant Polski związał się kontraktem z 1.FC Magdeburg. Polak występujący w ojczyźnie głównie na pozycji prawego defensora został przeniesiony na pozycję napastnika. Jak na razie, jest to strzał w dziesiątkę.

    Niebywały popis Żukowskiego w Niemczech. Taki hat-trick zdarza się rzadko

    Przed piątkowym starciem z Greuther Furth Żukowski mógł poszczycić się znakomitymi statystykami. 24-latek w ośmiu spotkaniach 2. Bundesligi zanotował aż sześć trafień oraz jedną asystę. W piątkowy wieczór, nieco w tle rozpoczynających się zimowych igrzysk olimpijskich Polak zgotował niemieckim kibicom prawdziwe show.

    Za owy spektakl odpowiadał nie tylko Żukowski, lecz każdy z zawodników biegających po murawie stadionu Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Greuther Furth objął prowadzenie już w 8. minucie za sprawą Brynjara Ingiego Bjarnasona. Później nastąpił jednak szalony zwrot zawodników z Magdeburga. Przyjezdni w 33. minucie prowadzili już 5:1, a sam Żukowski w przeciągu zaledwie 18 minut skompletował hat-trick. Polak z zimną krwią wykańczał kolejne podania swoich kolegów z zespołu.

    To nie był jednak koniec emocji strzeleckich. Jeszcze przed przerwą zawodnicy Greuther strzelili kolejne dwa gole, przez co do szatni schodzili przegrywając "zaledwie" 3:5. Tuż po przerwie miejscowi strzelili czwartego gola, lecz to było finalnie zbyt mało. Magdeburg wygrał na wyjeździe 5:4 i dzięki temu zwycięstwu oddalił się od strefy spadkowej na trzy punkty.

    2. Bundesliga
    21. Kolejka
    06.02.2026
    18:30
    Zakończony
    Brynjar Bjarnason
    8'
    Doni Arifi
    43'
    Jan Elvedi
    45+-5'
    Sayfallah Ltaief
    47'
    Reno Munz
    13' (sam.)
    Mateusz Żukowski
    15' , 29' , 33'
    Rayan Ghrieb
    23'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Greuther Furth
    Magdeburg
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Greuther Furth
    4 - 5
    Magdeburg
    Posiadanie piłki
    54%
    46%
    Strzały
    14
    13
    Strzały celne
    5
    7
    Strzały niecelne
    4
    3
    Strzały zablokowane
    5
    3
    Ataki
    88
    88

    Piłkarz w czarnym stroju próbuje oddać strzał na bramkę otoczony przez czterech zawodników drużyny przeciwnej w biało-zielonych strojach podczas meczu piłkarskiego na stadionie z widocznymi kibicami na trybunach.
    Mateusz Żukowski zgotował prawdziwe show w meczu 2. Bundesligi z Greuther FurthIMAGO/Sportfoto Zink / Melanie ZinkNewspix.pl
    Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na boisku, jeden w niebieskim stroju reprezentuje drużynę Anglii, drugi w białym stroju z czerwonymi elementami reprezentuje drużynę Polski, w tle zawodnicy i trybuny stadionu.
    Mateusz Żukowski w przeszłości grał w młodzieżowych reprezentacjach PolskiKrzysztof DzierżawaNewspix.pl
