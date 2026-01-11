Partner merytoryczny: Eleven Sports

Największy koszmar kariery. Grabara doszczętnie zmiażdżony. Padło dziewięć goli

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

To nie był zły sen. Tego dnia Kamilowi Grabarze nie uda się zapomnieć przez długie lata. W 16. kolejce Bundesligi został pokonany aż ośmiokrotnie w wyjazdowym starciu z Bayernem Monachium. Przed przerwą Polak skapitulował na Allianz Arenie tylko dwa razy. Po zmianie stron nastąpiła jednak totalna demolka. Ostatecznie VfL Wolfsburg poległ na obiekcie mistrza Niemiec 1:8.

Piłkarz drużyny Wolfsburg ubrany w niebieską sportową koszulkę, noszący ochronną czarną maskę na twarzy. W tle rozmazana publiczność stadionowa.
Kamil GrabaraSwen PförtnerDPA

Bayern Monachium kontra VfL Wolfsburg? Konfrontacja tych zespołów polskiemu kibicowi kojarzy się tylko z jednym. Chodzi o wyczyn Roberta Lewandowskiego, który po wejściu z ławki rezerwowych zaaplikował rywalom pięć bramek w dziewięć minut.

Ale od dziś "Wilki" mają w klubowych kronikach nową traumę. Przerwa w rozgrywkach wyraźnie im nie posłużyła. W wyjazdowym starciu z Bawarczykami zostali rozbici doszczętnie.

Kamil Grabara pod totalną nawałnicą. Tym razem do Polaka strzelali nawet koledzy z zespołu

Ekipa z Wolfsburga do przerwy przegrywała 1:2. Po zmianie stron doszło jednak do futbolowej rzezi. "Die Roten" wykonali bezwzględną egzekucję, co skończyło się porażką gości 1:8.

Dla drużyny, której bramki strzeże Kamil Grabara, to najdotkliwsza porażka w historii. Sami czynnie się do tego przyczynili dwoma samobójczymi trafieniami. Do własnej siatki trafili Kilian Fischer, otwierając w ten sposób meczu już w piątej minucie, oraz Moritz Jenz.

    Dzieła zniszczenia dopełnili Luis Diaz, Michael Olise (dublet), Raphael Guerreiro, Harry Kane i Leon Goretzka. Honorwego gola dla pokonanych strzelił Dżenan Pejcinović.

    Dzięki wygranej monachijczycy umocnili się na pozycji lidera. Ich przewaga nad drugą Borussią Dortmund wynosi 11 punktów. Wolfsburg terminuje na 14. lokacie, ledwie trzy "oczka" nad strefą spadkową.

    Grabara to obecnie jeden z trzech bramkarzy reprezentacji Polski. Ma realne szanse na miejsce w mundialowej kadrze, jeśli tylko "Biało-Czerwoni" zwycięsko przebrną przez baraże. W listopadowym spotkaniu z Holandią w el. MŚ zaliczył 90 minut. Mecz zakończył się remisem 1:1.

      Bundesliga
      16. Kolejka
      11.01.2026
      17:30
      Zakończony
      Kilian Fischer
      5' (sam.)
      Luis Diaz
      30'
      Michael Olise
      50' , 76'
      Moritz Jenz
      53' (sam.)
      Raphael Guerreiro
      68'
      Harry Kane
      69'
      Leon Goretzka
      88'
      Dzenan Pejcinovic
      13'
      Statystyki meczu

      Bayern Monachium
      8 - 1
      VfL Wolfsburg
      Posiadanie piłki
      65%
      35%
      Strzały
      16
      8
      Strzały celne
      10
      3
      Strzały niecelne
      5
      3
      Strzały zablokowane
      1
      2
      Ataki
      104
      65
