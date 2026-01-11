Największy koszmar kariery. Grabara doszczętnie zmiażdżony. Padło dziewięć goli

Bayern Monachium kontra VfL Wolfsburg? Konfrontacja tych zespołów polskiemu kibicowi kojarzy się tylko z jednym. Chodzi o wyczyn Roberta Lewandowskiego, który po wejściu z ławki rezerwowych zaaplikował rywalom pięć bramek w dziewięć minut.

Ale od dziś "Wilki" mają w klubowych kronikach nową traumę. Przerwa w rozgrywkach wyraźnie im nie posłużyła. W wyjazdowym starciu z Bawarczykami zostali rozbici doszczętnie.

Kamil Grabara pod totalną nawałnicą. Tym razem do Polaka strzelali nawet koledzy z zespołu

Ekipa z Wolfsburga do przerwy przegrywała 1:2. Po zmianie stron doszło jednak do futbolowej rzezi. "Die Roten" wykonali bezwzględną egzekucję, co skończyło się porażką gości 1:8.

Dla drużyny, której bramki strzeże Kamil Grabara, to najdotkliwsza porażka w historii. Sami czynnie się do tego przyczynili dwoma samobójczymi trafieniami. Do własnej siatki trafili Kilian Fischer, otwierając w ten sposób meczu już w piątej minucie, oraz Moritz Jenz.

Dzieła zniszczenia dopełnili Luis Diaz, Michael Olise (dublet), Raphael Guerreiro, Harry Kane i Leon Goretzka. Honorwego gola dla pokonanych strzelił Dżenan Pejcinović.

Dzięki wygranej monachijczycy umocnili się na pozycji lidera. Ich przewaga nad drugą Borussią Dortmund wynosi 11 punktów. Wolfsburg terminuje na 14. lokacie, ledwie trzy "oczka" nad strefą spadkową.

Grabara to obecnie jeden z trzech bramkarzy reprezentacji Polski. Ma realne szanse na miejsce w mundialowej kadrze, jeśli tylko "Biało-Czerwoni" zwycięsko przebrną przez baraże. W listopadowym spotkaniu z Holandią w el. MŚ zaliczył 90 minut. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Statystyki meczu Bayern Monachium 8 - 1 VfL Wolfsburg Posiadanie piłki 65% 35% Strzały 16 8 Strzały celne 10 3 Strzały niecelne 5 3 Strzały zablokowane 1 2 Ataki 104 65

Piłkarska analiza Pauliny Czarnoty-Bojarskiej (10.01.2026) WIDEO INTERIA.PL

Kamil Grabara Ulrik Pedersen AFP

Kamil Grabara AFP

Kamil Grabara AFP