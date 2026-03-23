Już w poniedziałek rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego zapadną kluczowe rozstrzygnięcia. Kadra prowadzona przez Jana Urbana zagra bowiem w barażach o awans na Mundial 2026, który odbędzie się już najbliższego lata w USA, Meksyku oraz Kanadzie.

W półfinale ostatecznej rywalizacji o MŚ 2026 "biało-czerwoni" zagrają na swoim boisku z Albanią. Ewentualna wygrana da przepustkę do finałowej batalii, którą Polacy stoczą na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją. Stawką jest awans do turnieju głównego, na którym zwycięzca "polskiej" ścieżki barażowej trafi do grupy F z Holandią, Japonią oraz Tunezją.

Tuż przed ogłoszeniem kadry na najbliższe zgrupowanie Jan Urban miał kilka dylematów do rozwiązania. Niewiele wcześniej okazało się, że z powodu kontuzji z gry wypada Łukasz Skorupski. Selekcjoner finalnie wsłuchał się w podszepty opinii publicznej i wysłał powołanie dla Oskara Pietuszewskiego. Cała lista powołanych jest dostępna tutaj.

Jakub Kamiński stracił trenera. Lukas Kwasniok zwolniony po serii spotkań bez zwycięstwa

Pietuszewski jest jedynym "nowicjuszem" w kadrze Urbana. Selekcjoner postawił na swoich zaufanych żołnierzy. Do tego grona z pewnością zaliczyć trzeba Jakuba Kamińskiego. Skrzydłowy niemieckiego 1. FC Koeln za kadencji Urbana zagrał we wszystkich meczach o stawkę od pierwszej minuty.

Kamiński wyraźnie odżył w momencie wypożyczenia z Wolfsburga do Kolonii. Pod wodzą Lukasa Kwasnioka Polak zanotował znakomitą jesień opatrzoną pięcioma trafieniami w Bundeslidze. W nowym roku te statystyki były już mniej imponujące, lecz gol strzelony Borussii Dortmund oraz asysta w ostatnim spotkaniu z Borussią Moenchengladbach napawają optymizmem.

Znacznie gorsze nastroje mogą mieć jednak kibice Kolonii, zwłaszcza gdy spojrzą na aktualną sytuację w tabeli Bundesligi. Na siedem kolejek przed końcem sezonu wciąż nie mogą być pewni ligowego bytu. Przewaga drużyny Polaka nad miejscem oznaczającym konieczność walki w barażu wynosi zaledwie dwa punkty, a zaliczka nad 17. w tabeli Wolfsburgiem to pięć punktów.

Kolonia nie wygrała ligowego meczu od 30 stycznia. Passa siedmiu spotkań bez zwycięstwa spotkała się z reakcją działaczy klubu - w niedzielny wieczór ogłoszono zwolnienie dotychczasowego trenera Lukasa Kwasnioka. Na stanowisku zastąpi go teraz Rene Wagner. Nie są to dobre wieści dla Kamińskiego, bowiem Kwasniok od dawna w mediach bardzo zachwalał reprezentanta Polski.

Przed Kamińskim teraz spotkania reprezentacji Polski, która w czwartek 26 marca zagra w Warszawie z Albanią. Po zgrupowaniu reprezentacji 1. FC Koeln zagra na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt.

