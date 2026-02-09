Nagły komunikat ws. Polaka. Wszystko po tym, co zrobił w meczu Bundesligi. To nie zdarza się często

Igor Szarek

FC St. Pauli to zespół, który raczej rzadko znajduje się na pierwszych stronach niemieckich portali piłkarskich. Obecnie drużyna ta desperacko walczy o wydostanie się ze strefy spadkowej Bundesligi. W boju tym zapewne pomocne będzie zaskakujące zwycięstwo ze Stuttgartem, w którym bardzo duży wkład miał 23-letni Arkadiusz Pyrka. Za swoje niedawne osiągnięcie Polak doczekał się bardzo prestiżowego wyróżnienia.

Sezon 2024-2025 FC St. Pauli zakończyło na 14. miejscu w tabeli Bundesligi. Obecnie zespół ten znajduje się jednak w gorszym położeniu. Po 20 kolejkach drużyna z Hamburga zajmowała odległą 17. lokatę, tracąc 5 "oczek" do znajdującego się w bezpiecznej strefie Werderu Brema.

Dla FC St. Pauli każdy punkt jest więc obecnie na wagę złota. W ramach 21. kolejki przed zespołem trenera Alexandra Blessina stało jednak niebywale ciężkie zadanie. Mierzyli się oni bowiem ze Stuttgartem, a więc czwartą ówczesną ekipą niemieckiej ekstraklasy.

Spotkanie to miało kilku wyraźnych bohaterów. Jednym z nich był 23-letni Arkadiusz Pyrka, który zasilił szeregi FC St. Pauli w lipcu 2025 roku. Młody Polak zaprezentował się z bardzo dobrej strony, zaliczając asystę przy pierwszym z dwóch goli swojej drużyny. To w dużej mierze dzięki jego fenomenalnej prezencji St. Pauli odniosło niespodziewanie zwycięstwo 2:1.

Polak doceniony przez Niemców. Oto, jak go wyróżnili

Wyczyn polskiego pomocnika nie przeszedł bez echa w niemieckich mediach. Pyrka doczekał się wielu pochwał w związku ze swoim niedawnym występem. Na największe wyróżnienie zdecydowała się jednak redakcja cenionego portalu "Kicker". W ich oczach 23-letni Polak zasłużył bowiem na miejsce w najlepszej "jedenastce" minionej kolejki Bundesligi. Tym sposobem, Pyrka znalazł się obok takich gwiazdorów jak: Joshua Kimmich, Luis Diaz czy Harry Kane. "Kicker" to nie jedyny portal, który zwrócił szczególną uwagę na poczynania piłkarza z kraju nad Wisłą.

"Stał się nieodzownym elementem drużyny. Polak wystąpił w 17 z 21 meczów Bundesligi i po początkowej grze wyłącznie na prawym skrzydle, teraz jest pierwszym wyborem po lewej stronie. [...] Pyrka zagrał również na lewym skrzydle w meczu ze Stuttgartem. Uzasadnił dobrą formę kolejnym przekonującym występem. [...]. Zaliczył swój pierwszy punkt do klasyfikacji, asystując przy otwierającym golu Manolisa Saliakasa" - opisali występ Pyrki dziennikarze portalu "mopo.de".

Warto przypomnieć, że w 2025 roku Pyrka miał okazję zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski. Zaliczył on 17 minut w meczu towarzyskim z Nową Zelandią. Ostatnie miesiące są więc niezwykle udane dla młodego zawodnika, który sukcesywnie zaczyna budować swoją pozycję na mapie europejskiego futbolu.

