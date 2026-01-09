Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagły atak na terenie Niemiec. Mecz Polaków natychmiast odwołany. Jest komunikat

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Runda rewanżowa Bundesligi ruszy zgodnie z planem w drugi weekend stycznia, ale... z falstartem. Z powodu fatalnych warunków atmosferycznych nie odbędą się przynajmniej dwa mecze. Zarządzono przełożenie na inny termin konfrontacji 1. FC St. Pauli - RB Lipsk oraz Werder Brema - TSG 1899 Hoffenheim. To oznacza, że na murawę nie wybiegną Adam Dźwigała i Arkadiusz Pyrka.

Piłkarz w bordowej koszulce drużyny RB Leipzig wykonuje gest przy uszach z wyciągniętym językiem na boisku. W tle sylwetki innych zawodników, rozmyte światło stadionu.
Poprzedniej zimy RB Lipsk wygrał z 1. FC St. Pauli 2:0. Tak ze zdobytej bramki cieszył się Xavi Simons Ulrik PedersenAFP

Dla klubów polskiej Ekstraklasy to dopiero początek okresu przygotowawczego. Większość zawodników wróciła z krótkich urlopów kilkadziesiąt godzin temu. Po serii badań sposobią się do wylotu na zgrupowania do cieplejszych o tej porze roku krajów.

Kalendarz gier Bundesligi wygląda zgoła inaczej. Drugi weekend stycznia to początek tegorocznej fazy wyścigu o tytuł mistrza Niemiec AD 2026. Już w piątkowy wieczór Eintracht Frankfurt zmierzy się z Borussią Dortmund (20:30).

Bundesliga w tarapatach. Aura nie pozwoli rozegrać pełnej kolejki. Polscy piłkarze nie wybiegną na murawę

Inauguracja rundy rewanżowej na pewno odbędzie się bez udziału Adama Dźwigały i Arkadiusza Pyrki, grających w barwach 1. FC St. Pauli. W 16. kolejce Bundesligi ekipa z Hamburga w sobotę o 15:30 miała rozpocząć starcie z RB Lipsk. Do meczu nie dojdzie w wyznaczonym pierwotnie terminie.

"Ze względu na obecne warunki pogodowe, w tym obfite opady śniegu i zamiecie śnieżne, bezpieczeństwo na obiekcie nie może być zagwarantowane, co uniemożliwia przeprowadzenie meczu w sposób zgodny z przepisami. W związku z tym zarząd 1. FC St. Pauli w porozumieniu z operatorem stadionu podjął decyzję o zamknięciu Millerntor Stadium na czas najbliższego spotkania" - ogłoszono w oficjalnym komunikacie.

Zobacz również:

Mateusz Bogusz (nr 7) może niebawem wrócić do amerykańskiej MLS
Reprezentacja

To nie pomyłka. Dynamo składa ofertę za Polaka. Tego nie da się już zatrzymać

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Decyzja była konsultowana z organem zarządzającym rozgrywkami ligowymi oraz z obozem rywali.

    "Bezpieczeństwo kibiców, drużyn, działaczy i wszystkich podróżnych, w tym zewnętrznych usługodawców, jest kwestią priorytetową" - podkreślono w uzasadnieniu.

    Z tych samych przyczyn nie dojdzie również do meczu Werder Brema - TSG 1899 Hoffenheim. Niewykluczone, że w najbliższych godzinach anulowane zostaną kolejne spotkania.

     W Niemczech szaleje burza śnieżna Elli. Wstrzymano część połączeń kolejowych na północy kraju, coraz trudniej o regularne loty pasażerskie. W wielu miastach odwołano zajęcia szkolne.

    Drużyna z St. Pauli z Polakami w składzie zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli Bundesligi, czyli tuż nad strefą spadkową. Od miejsca oznaczającego degradację dzieli ją zaledwie punkt.

    Zobacz również:

    Karol Czubak ma za sobą dwa występy w reprezentacji Polski U-20
    Ekstraklasa

    Tego tylko brakowało. Niemcy wchodzą do gry. Chcą zabrać Polakom supersnajpera

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Paulina Czarnota-Bojarska omawia kulisy najciekawszych wydarzeń z piłkarskich boiskINTERIA.PL
      Adam Dźwigała
      Adam DźwigałaAFP
      Adam Dźwigała w roli winowajcy
      Adam DźwigałaAFP
      Piłkarz w pasiastym stroju sportowym biegnie z piłką po boisku, wokół widoczne są konfetti oraz rozmazane postacie kibiców na trybunach.
      Arkadiusz PyrkaChristian Charisius DPA

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja