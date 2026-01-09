Nagły atak na terenie Niemiec. Mecz Polaków natychmiast odwołany. Jest komunikat

Dla klubów polskiej Ekstraklasy to dopiero początek okresu przygotowawczego. Większość zawodników wróciła z krótkich urlopów kilkadziesiąt godzin temu. Po serii badań sposobią się do wylotu na zgrupowania do cieplejszych o tej porze roku krajów.

Kalendarz gier Bundesligi wygląda zgoła inaczej. Drugi weekend stycznia to początek tegorocznej fazy wyścigu o tytuł mistrza Niemiec AD 2026. Już w piątkowy wieczór Eintracht Frankfurt zmierzy się z Borussią Dortmund (20:30).

Bundesliga w tarapatach. Aura nie pozwoli rozegrać pełnej kolejki. Polscy piłkarze nie wybiegną na murawę

Inauguracja rundy rewanżowej na pewno odbędzie się bez udziału Adama Dźwigały i Arkadiusza Pyrki, grających w barwach 1. FC St. Pauli. W 16. kolejce Bundesligi ekipa z Hamburga w sobotę o 15:30 miała rozpocząć starcie z RB Lipsk. Do meczu nie dojdzie w wyznaczonym pierwotnie terminie.

"Ze względu na obecne warunki pogodowe, w tym obfite opady śniegu i zamiecie śnieżne, bezpieczeństwo na obiekcie nie może być zagwarantowane, co uniemożliwia przeprowadzenie meczu w sposób zgodny z przepisami. W związku z tym zarząd 1. FC St. Pauli w porozumieniu z operatorem stadionu podjął decyzję o zamknięciu Millerntor Stadium na czas najbliższego spotkania" - ogłoszono w oficjalnym komunikacie.

Decyzja była konsultowana z organem zarządzającym rozgrywkami ligowymi oraz z obozem rywali.

"Bezpieczeństwo kibiców, drużyn, działaczy i wszystkich podróżnych, w tym zewnętrznych usługodawców, jest kwestią priorytetową" - podkreślono w uzasadnieniu.

Z tych samych przyczyn nie dojdzie również do meczu Werder Brema - TSG 1899 Hoffenheim. Niewykluczone, że w najbliższych godzinach anulowane zostaną kolejne spotkania.

W Niemczech szaleje burza śnieżna Elli. Wstrzymano część połączeń kolejowych na północy kraju, coraz trudniej o regularne loty pasażerskie. W wielu miastach odwołano zajęcia szkolne.

Drużyna z St. Pauli z Polakami w składzie zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli Bundesligi, czyli tuż nad strefą spadkową. Od miejsca oznaczającego degradację dzieli ją zaledwie punkt.

