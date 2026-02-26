Media: Klub Bundesligi kusi reprezentanta Polski, szykuje się transfer

Wspomniany klub to Werder Brema. Drużynę na początku lutego przejął Daniel Thioune. Pod wodzą Niemca jak na razie nie udało się poprawić zbyt wiele. W trzech pierwszych meczach Weder poległ kolejno Freiburgiem (0:1), Bayernem Monachium (0:3) i St. Pauli (1:2).

Klub z siedzibą w Bremie nie wygrał meczu w Bundeslidze od 7 listopada zeszłego roku. To sprawia, że obecnie plasuje się na 17., czyli spadkowym miejscu w tabeli (19 pkt). Do bezpiecznej strefy traci natomiast tylko jedno oczko. Oznacza to, że walka o utrzymanie będzie niezwykle pasjonująca.

Reprezentant Polski kuszony przez klub Bundesligi. Niemcy już trąbią, jest oferta

Niewykluczone, że latem do drużyny Werderu może dołączyć ... Michał Karbownik. 24-letni defensor, który chętnie występuje również na pozycji defensywnego pomocnika, od 2023 roku jest zawodnikiem Herthy Berlin. Ta wykupiła go z angielskiego Brighton za 1,3 miliona euro.

Jak donosi dziennik "Sport Bild", ekipa z Bremy interesuje się ściągnięciem Polaka ze stolicy, ponieważ jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca. Karbownik mógłby trafić do nowego klubu za darmo, na zasadzie wolnego transferu.

W tym sezonie nasz rodak rozegrał w sumie 20 spotkań, zanotował w nich trzy asysty. "Podobno Werder Brema złożył już pisemną ofertę za Michała Karbownika (...) Klub jest zainteresowany wszechstronnym zawodnikiem, który może grać nie tylko na lewej obronie, ale także na środku pola. Według doniesień, Karbownik jest zdeterminowany, by grać w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie, co sprawia, że występy Werderu w nadchodzących tygodniach są jeszcze ważniejsze" - dodaje portal weser-kurier.de.

Co więcej, wspomniany trener Daniel Thioune zna czterokrotnego reprezentanta Polski jeszcze z czasów Fortuny Duesseldorf, gdzie w kampanii 2022/23 Karbownik przebywał na wypożyczeniu. Oprócz tego w jego CV znajdziemy także Olympiakos i Legię Warszawa, której jest wychowankiem. Obecna wartość rynkowa 24-latka oscyluje w granicach dwóch milionów euro. Mówi się, że w Werderze Brema nasz rodak miałby zarabiać około miliona euro rocznie.

Michał Karbownik

Michał Karbownik został piłkarzem Herthy Berlin

