Niemiecki Wolfsburg w poprzednim sezonie był jednym z najbardziej "polskich" klubów w stawce Bundesligi. Przez całą kampanię bramki tego zespołu strzegł Kamil Grabara. W kadrze "Wilków" figurował również Jakub Zieliński. 18-letni bramkarz trafił do Niemiec z rezerw Legii Warszawa, a w minionej kampanii funkcjonował w drużynie juniorów.

W rozmowie z TVP Sport Zieliński wspominał swój pierwszy sezon na obczyźnie. Szczególną pamiątką jest dla niego koszulka, którą otrzymał od Manuela Neuera. 18-latek opowiedział szerzej, jak został potraktowany przez jednego z najwybitniejszych bramkarzy na świecie.

- Po meczu z Bayernem Monachium poprosiłem go o koszulkę. Dał bez problemu i powiedział, żebym przyniósł mu swoją. Osłupiałem. Przecież nie miał prawa wiedzieć, kim jestem. Poleciałem do szatni. Pamiętam, że przegraliśmy tamten mecz 0:4, koledzy siedzieli podłamani, a ja ganiałem od szafki do szafki i szukałem swojej koszulki dla Neuera. Znalazłem - opowiedział Zieliński.

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Zieliński cały czas czeka na swój oficjalny debiut w pierwszym sezonie Wolfsburga. W tym sezonie może być o to zdecydowanie łatwiej, bowiem "Wilki" po fatalnej kampanii spadli z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Drużyna Polaków przez bardzo długi czas balansowała na krawędzi, a o ich losie ostatecznie przesądził dwumecz barażowy z Paderborn. Pierwsze ze spotkań zakończyło się remisem, a w rewanżu na wyjeździe niżej notowany rywal okazał się lepszy po dogrywce.

Na piłkarzy Wolfsburga już w trakcie sezonu spadała prawdziwa lawina krytyki. Ich postawa momentami była wręcz żenująca, a jednym z niewielu promyków nadziei był właśnie Grabara. Bramkarz reprezentacji Polski co prawda nie ustrzegł się błędów, lecz w zdecydowanej większości przypadków utrzymywał swój zespół na powierzchni.

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Pod ogromnym wrażeniem postawy Grabary był również Zieliński, który na łamach TVP Sport nie szczędził pochwał starszemu rodakowi. - Najbardziej było mi szkoda Kamila. Gdyby nie on, prawdopodobnie spadlibyśmy bezpośrednio. Trzymał nas na powierzchni do końca, do baraży. Codziennie oglądałem go na treningach i to najlepszy bramkarz, jakiego widziałem w życiu - opowiedział.

Sam Zieliński nie ukrywa, że chciałby spróbować swoich sił w pierwszym zespole Wolfsburga. Jest otwarty również na wypożyczenie do niżej notowanego klubu. Jak sam przyznał, w pewnym momencie realna była opcja transferu czasowego do Alemannii Aachen. Najprawdopodobniej ubędzie mu jeden z konkurentów do gry, bowiem usługami Grabary zainteresowane są inne kluby.





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