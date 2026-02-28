Koszmarna kontuzja w Bundeslidze. Boli od samego patrzenia. Dramat 22-latka

Na boiskach Bundesligi w sobotnie popołudnie oglądaliśmy sceny, których nie chcielibyśmy oglądać nigdy, w żadnym meczu. Pod koniec pierwszej połowy spotkania Bayer Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 boisko na noszach opuścił Arthur. 22-letni Brazylijczyk doznał wręcz makabrycznej kontuzji, która z pewnością wykluczy go z gry na wiele miesięcy.

W tym sezonie Bayer Leverkusen nie bije się już o mistrzostwo Bundesligi, a o udział w europejskich pucharach. W sobotę 28 lutego, o godz. 15:30, "Aptekarze" na własnym stadionie zmierzyli się z Mainz. W składzie gości od pierwszej minuty oglądaliśmy Kacpra Potulskiego.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Do siatki trafiali Sheraldo Becker oraz Jarell Quansahktóry dwie minuty przed upływem regulaminowego czasu gry zapewnił gospodarzom remis.

Dramat piłkarza Bayeru. Makabryczna kontuzja

Niestety sam wynik meczu zszedł na dalszy plan. Wszystko przez to, co wydarzyło się pod koniec pierwszej połowy. Wtedy to na murawę dosłownie runął Arthur. 22-letni obrońca Bayeru próbował odebrać piłkę jednemu z rywali.

Niestety podczas interwencji jego lewa noga odmówiła posłuszeństwa. Została w miejscu, podczas gry reszta ciała przechyliła się w drugą stronę. Efekt był taki, że kolano Arthura wygięło się w makabryczny sposób.

22-latek padł jak rażony prądem. Od razu ze łzami w oczach poprosił o interwencję lekarzy. Ci zjawili się błyskawicznie. I nic dziwnego. Kontuzja brazylijskiego obrońcy należała do tych najbardziej dramatycznych i przerażających. Piłkarz został wyniesiony z boiska na noszach przez medyków.

Najgorsze jest to, że Arthur od września 2023 do maja 2024 roku leczył zerwane więzadła. Teraz doznał kolejnego urazu, który wykluczy go z gry na przynajmniej kilka miesięcy. W tym sezonie był jednym z podstawowych zawodników Bayeru. We wszystkich rozgrywkach wystąpił 27 razy. Strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. To wychowanek America Mineiro. W 2023 roku ekipa z Leverkusen zapłaciła za niego siedem milionów euro.

Obecnie "Aptekarze" zajmują szóste miejsce w tabeli z 40 punktami na koncie. W kolejnym meczu zmierzą się z Hamburgerem SV na wyjeździe.

