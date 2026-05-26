Koszmar się spełnił. 29 lat i koniec. Teraz gorzka informacja ws. Grabary

VfL Wolfsburg w ostatnich 20 sezonach Bundesligi 11 razy zajmował końcowo miejsce w górnej połowie tabeli, a 9 razy w dolnej. Był solidnym klubem środka stawki. Miał duże odchylenia - potrafił zdobyć mistrzostwo w 2009 roku, 7 lat później grać z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i nawet prowadzić po pierwszym meczu 2:0, by w 2017 i 2018 r. zajmować 16. miejsce i ratować się przed spadkiem wygranym dwumeczem barażowym.

Trzeci raz w przeciągu dekady to się nie udało. Klub sponsorowany przez koncern Volkswagena znika z elity naszych zachodnich sąsiadów. W poniedziałek odbył się rewanż z Paderborn. W pierwszym starciu było bezbramkowo, teraz padł wynik 2:1. Goście zaczęli idealnie, w 2. minucie wyszli na prowadzenie, ale jeszcze w pierwszym kwadransie czerwoną kartkę obejrzał Joakim Maehle.

Gospodarze napędzili się i odwrócili losy spotkania. W 37. minucie wyrównali. Potrzebna była dogrywka, w której pierwszej części zadali decydujący cios.

VfL Wolfsburg pierwszy raz w XXI wieku spada z Bundesligi. Defensywa nie pomogła

Wolfsburg w 34 kolejkach stracił 69 goli. Dodając do tego te stracone w poniedziałek, wychodzi 71. Jak sprawdził Cezary Kawecki, Kamil Grabara i Słowak Martin Dubravka z Burnley są dwoma bramkarzami, którzy mają najwięcej wpuszczonych bramek w najlepszych pięciu ligach Europy (angielskiej, włoskiej, francuskiej, niemieckiej i hiszpańskiej).

Dodajmy, że Serie A Pisa straciła również 71 goli, Heidenheim w Bundeslidze 72, a w Ligue 1 Metz 76, ale te wszystkie straty podzieliły się też na innych bramkarzy. Jak nietrudno się domyślić, wymieniona trójka drużyn nie utrzymała się na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

W niechlubnej "czołówce" zestawienia są też Diant Ramaj ze wspomnianego Heidenheim, Marvin Schwäbe z FC Köln i Finn Dahmen z Augsburga.

Kamil Grabara po długiej przerwie wraca do reprezentacji Polski Michal Dubiel/REPORTER East News

