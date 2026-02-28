W ostatnią środę Borussia Dortmund przyjęła bardzo bolesny cios. Niemiecki zespół wyruszając do Bergamo dysponował dwubramkową zaliczką. Na wyjeździe nic z tego nie zostało, a BVB ostatecznie przegrało 1:4 i odpadło z rozgrywek. Decydujący gol padł już w doliczonym czasie gry po rzucie karnym, który wywołał dużo kontrowersji.

Kilka dni po takiej klęsce podopieczni Niko Kovaca podejmują na swoim terenie Bayern Monachium. Pierwszym w 2026 roku "Der Klassiker" ma wyjątkową stawkę - de facto może zadecydować o losach mistrzostwa Niemiec. Bawarczycy na ten moment mają osiem punktów przewagi nad drugą Borussią, dla której to ostatni dzwonek, by przystąpić do odrabiania strat.

Peleton nabrał nieco nadziei po tym jak Bayern najpierw sensacyjnie przegrał z Augsburgiem, a chwilę później zremisował z HSV. Tuż po tych wpadkach drużyna Vincenta Kompany'ego zanotowała jednak trzy zwycięstwa z rzędu, ucinając spekulację o jakimkolwiek kryzysie.

Wielka radość Borussii do przerwy. Jej bohater mógł wcześniej wylecieć z boiska

W pierwszej połowie Borussia miała bardzo dużo szczęścia. Bardzo ostrym przewinieniem na Josipie Stanisiciu popisał się Nico Schlotterbeck. Defensor gospodarzy czekał na decyzję sędziego, który skonsultował się ze swoimi asystentami. Finalnie jednak mógł odetchnąć z ulgą, zobaczył zaledwie żółtą kartkę i mógł kontynuować grę. Decyzja ta zdaniem wielu była co najmniej kontrowersyjna.

Ruch sędziego nabrał jeszcze większego znacznie w 26. minucie spotkania. Dośrodkowanie z rzutu wolnego Daniela Svenssona kapitalnym uderzeniem głową wykończył właśnie Schlotterbeck, który kilka minut wcześniej mógł już udać się do szatni.

Niedługo później Borussia mogła podwyższyć wynik, lecz w trudnej pozycji Maximilian Beier nie był w stanie pokonać Jonasa Ubriga, a tuż przed przerwą Baier nie sięgnął piłki po płaskim dośrodkowaniu z lewego skrzydła. Bayern w pierwszej części spotkania również miał swoje okazję. Gregory Kobel z początku skutecznie interweniował po ciekawym uderzeniu Michaela Olise oraz dwóch próbach Joshuy Kimmicha. To było jednak za mało, by poważnie zagrozić wiceliderowi.

Tuż przed przerwą kibice Borussii najedli się mnóstwo strachu. Po jednym ze starć na murawę upadł Emre Can. Obrazki prezentowane przez realizatorów wskazywały na poważny uraz kolana. Piłkarze gospodarzy jasno sygnalizowali konieczność przeprowadzenia zmiany, lecz Can potwierdził, że jest w stanie kontynuować grę. Nie trwało to jednak długo i jeszcze przed zejściem do szatni na przerwę zastąpił go Ramy Bensebaini.

Przebudzenie Harry'ego Kane'a. Anglik coraz bliżej rekordu Roberta Lewandowskiego. Szalona końcówka w Dortmundzie

Borussia tuż po przerwie nie miała zamiaru przejść do defensywy. Groźnie pod bramką Bayernu było po wejścia Karima Adeyemiego oraz Svenssona. W obu przypadkach brakowało jednak szczęścia i dokładności. Zdecydowanie najlepszą okazję do wyrównania Bayern miał w 52. minucie. Po płaskim dograniu Serge'a Gnabryego piłkę do bramki z najbliższej odległości skierować próbował Dayot Upamecano. Francuz jednak nie sięgnął piłki i niefortunnie wpadł w słupek. Na szczęście po chwili wrócił do gry.

Bezbłędny dwie minuty później był już Harry Kane. Anglik z zimną krwią wykończył bardzo przytomne zgranie głową Gnabry'ego. Snajper ma na koncie już 29 goli strzelonych w tym sezonie Bundesligi. Kane tym samym stawia kolejny krok by zbliżyć się do rekordu ustanowionego przez Roberta Lewandowskiego - Polak w sezonie 2020/21 strzelił 41 goli w lidze.

Po chwili mogło być już 2:1 dla Bayernu, lecz po fatalnym błędzie defensora gospodarzy Olise zachował się zbyt pochopnie, a jego uderzenie z okolic 16 metra było mocno niecelne. Swoje kolejne szanse miała również Borussia, co sprawia, że po przerwie widowisko stało się jeszcze atrakcyjniejsze dla oka.

Sędzia Sven Jablonski w pierwszej połowie był łaskawy dla Schlotterbecka. Defensor po przerwie nie mógł na to liczyć. W 68. minucie sędzia nie miał wątpliwości odgwizdując rzut karny spowodowany nieprzepisowym atakiem Schlotterbecka na Stanisiciu. Do futbolówki podszedł Kane, który nie bez problemów ustrzelił dublet. Kobel miał na rękach piłkę po strzale Anglika. Ten był jednak na tyle mocny, że golkiper BVB nie był w stanie nic zrobić. Kane tym samym zanotował 30. trafienie w Bundeslidze.

Borussia nie miała jednak zamiaru powiedzieć ostatniego słowa. Świetnie dysponowany w tym meczu Svensson do asysty dorzucił również szalenie cenne trafienie. Szwed bardzo przytomnie ustawił się do piłki dogranej przez Marcela Sabitzera i precyzyjnym uderzeniem bez przyjęcia nie dał szans bramkarzowi Bayernu na interwencję. Czy to był koniec szaleństwa? Nic bardziej mylnego. Bawarczycy nie mieli zamiaru wypuścić z rąk kluczowych trzech punktów. Zaledwie cztery minuty po trafieniu Svenssona miejscowi kibice otrzymali wyjątkowo bolesny cios. Ostateczny triumf Bayernowi dał widowiskowy strzał Kimmicha.

Bayern finalnie wygrywa w Dortmundzie 3:2 i zrobił ogromny krok w kierunku mistrzostwa Niemiec. Lider w tym momencie ma już 11 punktów przewagi nad Borussią. Na dziesięć kolejek przed końcem sezonu nie daje to rzecz jasna pewności, lecz trudno sobie wyobrazić taki kryzys, który pozbawiłby Bawarczyków tytułu.

Statystyki meczu Borussia Dortmund 2 - 3 Bayern Monachium Posiadanie piłki 32% 68% Strzały 10 14 Strzały celne 2 6 Strzały niecelne 3 4 Strzały zablokowane 5 4 Ataki 48 85

