Kolega Lewandowskiego skończył 40 lat, a tu taka decyzja. Bayern ogłasza publicznie

2005 rok - wtedy Manuel Neuer przeszedł z młodzieżowej do seniorskiej drużynyFC Schalke 04. Reszta jego kariery to już piękna historia. Sześć lat później z Gelsenkirchen przeniósł się do Monachium, Bayern wyłożył za niego aż 30 milionów euro.

Tym sposobem 15 kolejnych lat spędził w bawarskim zespole. W międzyczasie zdążył rozegrać 124 mecze w reprezentacji Niemiec, z którą sięgnął po mistrzostwo świata. 27 marca tego roku Neuer skończył okrągłe 40 lat.

Bayern ogłosił ws. Manuela Neuera. Już wszystko jasne

I mimo to legendarny bramkarz nie ma zamiaru żegnać się z profesjonalnym futbolem! W piątek Bayern oficjalnie zakomunikował, że jego kontrakt - który wygasał wraz z końcem sezonu - został przedłużony do 30 czerwca 2027 roku.

Dzięki temu będziemy oglądać Manuela Neuera między słupkami również w nadchodzącej kampanii. W tej, na ten moment rozegrał łącznie 36 spotkań. Zanotował w nich 11 czystych kont. Z pewnością kibice pamiętają jego kapitalny, kwietniowy występ na Santiago Bernabeu przeciwko Realowi Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Rozwiń

40-letni Niemiec nadal należy do światowej czołówki bramkarskiej. I skoro zdrowie dopisuje, to dlaczego klub z Monachium miałby rezygnować z jego usług? W obecnych rozgrywkach borykał się z kontuzją łydki, która wykluczyła go na kilka spotkań. Jednocześnie Bayern przekazał, że umowa Svena Ulreicha także została odnowiona do końca przyszłego sezonu.

Przez 15 lat Neuer zdążył rozegrać dla Bayernu 597 spotkań, zgarniając przy okazji krajowe mistrzostwa, puchary i dwie Ligi Mistrzów. W najbliższym czasie będzie mógł śrubować swój rekord w drużynie prowadzonej przez Vincenta Kompany'ego. Przez wiele sezonów dzielił szatnię m.in. z Robertem Lewandowskim.

- Podjąłem decyzję z rozwagą i teraz jestem bardzo zadowolony. Wszystko jest tu w porządku: z tą drużyną możemy pokonać każdego; lubię chodzić na Säbener Straße każdego dnia i gram najlepiej, jak potrafię. W naszej drużynie bramkarzy trzymamy się razem i staramy się stale podnosić poprzeczkę, stale motywując się nawzajem i przygotowując się jak najlepiej do meczów - powiedział 40-latek dla klubowych mediów.

Manuel Neuer DENNIS AGYEMAN AFP

Manuel Neuer IBO OT AFP

Manuel Neuer w meczu z Feyenoordem Rotterdam JOHN THYS / AFP AFP

Daniil Medvedev - Martin Landaluce. Skrót meczu Polsat Sport