Kane wezwany do akcji. Bayern strzelał jak na zawołanie. Mistrzostwo Niemiec rozdane

Rafał Sierhej

Bayern Monachium w środku tygodnia awansował do półfinału Ligi Mistrzów, wyrzucając Real Madryt. Kilka dni później Bawarczycy mierzyli się z VFB Stuttgart w ramach 30. kolejki Bundesligi. Na szali leżało przypieczętowanie mistrzostwa Niemiec. Bayern wygrał 4:2 i po ostatnim gwizdku mógł oficjalnie świętować kolejne w swojej historii mistrzostwo kraju.

Harry Kane cieszący się z golaRONALD WITTEKEPA

Bayern Monachium w ostatnich latach kompletnie zdominował rywalizację na krajowym podwórku. Odstępstwem od tej reguły było mistrzostwo Niemiec, które pod wodzą Xabiego Alonso zdobył Bayer Leverkusen. Co więcej "Aptekarze" zrobili to bez, choćby jednej porażki w lidze. 

Bayern szybko odzyskał swoje miejsce na krajowym podwórku, a to pozwoliło Harry'emu Kane'owi przełamać swoją "klątwę" braku trofeów. Anglik zdobył mistrzostwo kraju, więc postawił sobie kolejny cel. Tym była obrona tytułu najlepszej drużyny w Niemczech, a także pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego. 

To drugie raczej już się nie wydarzy, choć wykluczyć tego nie można. Anglik w ostatnich ligowych meczach był jednak oszczędzany, aby nie tracić sił przed spotkaniami z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Vincent Kompany nie zmienił swojego podejścia na mecz 30. kolejki Bundesligi mimo faktu, że ten mógł zapewnić Bayernowi mistrzostwo. 

W domowej rywalizacji z VFB Stuttgart Bawarczycy potrzebowali przynajmniej remisu. Mecz rozpoczął się zaskakująco, bo w 21. minucie goście wyszli na prowadzenie. Ten stan rzeczy potrwał jedynie do 31. minuty. Od tego momentu dominował Bayern, który strzelił trzy gole w sześć minut i do szatni schodził, prowadząc 3:1. 

Zapach mistrzostwa był już wyczuwalny. Co więcej, od 46. minuty na boisku pojawił się Kane. Już po sześciu minutach przypomniał o sobie kibicom, strzelając gola na 4:1. Dla Anglika był to 32. ligowy gol w sezonie. Goście odpowiedzieli w 88. minucie golem Chemy, ale ten nic nie dał. Bayern Monachium obronił tytuł mistrzów Niemiec. 

Mecz Bayernu Monachium z Borussią Dortmund zawsze jest wielkim świętem BundesligiFrank Hoermann/SVEN SIMONAFP
Harry Kane w barwach Bayernu Monachium podczas meczu Ligi Mistrzów z Bayerem LeverkusenINA FASSBENDER / AFPAFP
Bayern Monachium, Harry Kane, Michael OliseLynne Sladky/Associated Press/East NewsEast News
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja