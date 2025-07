Jest nadzieją reprezentacji Polski, przeniesie się do Niemiec. I to gdzie

Maik Nawrocki swego czasu absolutnie zachwycał w Legii Warszawa i nie chodzi tylko o same rozgrywki polskiej PKO Ekstraklasy, a może nawet przede wszystkim to, jak prezentował się na europejskich boiskach w starciach z mocniejszymi rywalami. To zaowocowało transferem do szkockiego Celticu Glasgow, ale tam Polak nie pokazał pełni swojego potencjału. Teraz przeniesie się do jednego z wielkich niemieckich klubów.