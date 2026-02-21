Historyczny gol w Bundeslidze. Na boisku reprezentant Polski. Palce lizać

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W sobotnie popołudnie, o godz. 15:30, rozpoczęło się spotkanie pomiędzy FC Koeln a TSG Hoffenheim w 23. kolejce Bundesligi. Od pierwszej minuty po stadionie w Kolonii biega Jakub Kamiński. Kwadrans po rozpoczęciu meczu nasz kadrowicz był świadkiem trafienia, które z pewnością zapisze się na kartach historii niemieckiej ligi. Tę bramkę po prostu trzeba zobaczyć. W drugiej połowie Polak zanotował asystę.

Dwóch piłkarzy w biało-czerwonych strojach świętuje zdobycie gola na tle pełnych trybun stadionu, w lewym górnym rogu widoczna mała wstawka z ujęciem akcji bramkowej.
Ragnar Ache i Jakub KamińskiINA FASSBENDER/AFP/East News / zrzut ekranu Eleven SportsEast News

Jakub Kamiński wyraźnie odżył po wypożyczeniu do FC Koeln. Jeden z kluczowych reprezentantów Polski zaczął notować solidne liczby, zmienił pozycję i stał się prawdziwym liderem drużyny.

Drużyny, która znajduje się w drugiej połowie tabeli Bundesligi, a od strefy spadkowej dzieli ją zaledwie kilka punktów. W sobotę zespół prowadzony przez Lukasa Kwasnioka na własnym stadionie mierzy się z TSG Hoffenheim, które w tym sezonie jest w kapitalnej formie, należy do czołówki ligi.

Jakub Kiwior asysta w meczu z Viktorią Pilzno [WIDEO] Polsat Sport

Kosmiczny gol w meczu Bundesligi. Kolega Kamińskiego "ugotował"

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15:30. Dokładnie kwadrans po pierwszym gwizdku padła bramka, która stanie się ikonicznym trafieniem Bundesligi.

Z prawej strony boiska, tuż przy linii bocznej, piłkę w pole karne gości dośrodkował Said El Mala. W szesnastce rywali znajdował się osamotniony Ragnar Ache. Ale to nie przeszkodziło niemieckiemu napastnikowi w strzeleniu niezwykle efektownego gola.

27-latek idealnie złożył się do przewrotki, którą ostatecznie wykonał perfekcyjnie. Bezradny bramkarz Hoffenheim tylko odprowadził wzrokiem futbolówkę zmierzającą do siatki. Na wszystko patrzył Kamiński. Polak tuż po genialnym trafieniu kolegi rozpoczął świętowanie.

"Już wiadomo że ta bramka Ragnara Ache będzie kultowa w Bundeslidze. Niesamowite trafienie" - pisze Marcin Borzęcki, znawca niemieckiej piłki.

Jakub Kamiński przy drugim trafieniu gospodarzy zanotował świetną asystę. Znajdując się na własnej połowie, przytomnie wypuścił podaniem wspomnianego Saida El Malę, który wykorzystał sytuację sam na sam.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2. To sprawia, że obecnie FC Koeln z 24 punktami zajmuje 12. miejsce w tabeli.

Zobacz również:

Władimir Semirunnij przeszedł niełatwą drogę, by zostać Polakiem, a odpłacić się srebrnym medalem olimpijskim
Polacy

Semirunnij nagle usłyszał o roli chorążego polskiej kadry. Niebywała reakcja

Artur Gac
Artur Gac
Piłkarz w stroju drużyny FC Köln z białymi i czerwonymi pasami stoi na boisku, wyrażając emocje, w tle widownia stadionu.
Jakub KamińskiAnke Waelischmiller/SVEN SIMONAFP
Jakub Kamiński
Jakub KamińskiAFP
Developres Rzeszów - #VolleyWrocław. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja