Gwiazda mundialu w Bayernie, hit potwierdzony. Historyczny transfer

Już przed mundialem w mediach pisano o zainteresowaniu Bayernu Monachium Ismaelem Saibarim. Świetne występy ofensywnego pomocnika PSV Eindhoven w trakcie mistrzostw świata utwierdziły jedynie Bawarczyków w przekonaniu, że warto wyłożyć za niego ogromne pieniądze. I tak też się stało.

Gwiazda Maroka w Bayernie. Historyczny transfer

1 lipca potwierdzono transfer gwiazdy Maroka, która na mistrzostwach świata strzeliła już trzy gole. To właśnie jego trafienia zapewniły remis z Barazylią, czy wygraną ze Szkocją. Oficjalny komunikat ws. snajpera przekazał także Bayern.

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Zgodnie z wiedzą dziennikarzy, za Isamaela Saibariego mistrz Niemiec zapłacił prawdziwie rekordową kwotę. Ze wszystkimi bonusami koszt transferu może wynieść nawet 55 milionów euro. Możemy zatem mówić o historycznej z perspektywy strony sprzedającej - PSV operacji.

Do tej pory najdrożej sprzedanym w historii holenderskiego klubu piłkarzem był Hirving Lozano. Napoli zapłaciło za Meksykanina w sierpniu 2019 roku, według portalu Transfermarkt 50 milionów euro.

FC Bayern pozyskał Ismaela Saibariego (25) z PSV Eindhoven. Napastnik przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Maroka, która rywalizuje na mistrzostwach świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Po zakończeniu turnieju przeniesie się z mistrza Holandii do Monachium. Saibari podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. W barwach bawarskiego klubu będzie występował z numerem 34 na koszulce.

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Kierownictwu Bayernu imponować może przede wszystkim wszechstronność Saibariego. Sam zawodnik deklaruje, że nie ma ulubionej pozycji na boisku. W Maroku gra często jako najbardziej wysunięty napastnik. W Holandii przeważnie występował na pozycji ofensywnego pomocnika.

Przed Marokańczykiem niewątpliwie wielkie wyzwanie. Bayern będzie dopiero drugim po PSV klubem w jego karierze. Dla "Die Roten" to drugie już wzmocnienie przed nowym sezonem. Wcześniej pozyskano z Hannoveru Noela Aseko.

Ismael Saibari Alfredo Estrella AFP

Ismael Saibari w pojedynku z Frenkim de Jongiem JUANCHO TORRES AFP





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