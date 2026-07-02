Gwiazda mundialu w Bayernie, hit potwierdzony. Historyczny transfer

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Reprezentacja Maroka zachwyca na mistrzostwach świata, a na jedną z jej największych gwiazd wyrósł Ismael Saibari. Podczas gdy "Lwy Atlasu" szykują się już do starcia w ramach 1/8 finału mundialu, gruchnęła wiadomość o transferze ich napastnika. Saibari zostanie graczem Bayernu Monachium, a operacja ze względu na kwotę zapisze się w historii.

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Vinicius Junior i Isamael SaibariDarrian Traynor/Getty ImagesGetty Images

Już przed mundialem w mediach pisano o zainteresowaniu Bayernu Monachium Ismaelem Saibarim. Świetne występy ofensywnego pomocnika PSV Eindhoven w trakcie mistrzostw świata utwierdziły jedynie Bawarczyków w przekonaniu, że warto wyłożyć za niego ogromne pieniądze. I tak też się stało.

Gwiazda Maroka w Bayernie. Historyczny transfer

1 lipca potwierdzono transfer gwiazdy Maroka, która na mistrzostwach świata strzeliła już trzy gole. To właśnie jego trafienia zapewniły remis z Barazylią, czy wygraną ze Szkocją. Oficjalny komunikat ws. snajpera przekazał także Bayern.

Zgodnie z wiedzą dziennikarzy, za Isamaela Saibariego mistrz Niemiec zapłacił prawdziwie rekordową kwotę. Ze wszystkimi bonusami koszt transferu może wynieść nawet 55 milionów euro. Możemy zatem mówić o historycznej z perspektywy strony sprzedającej - PSV operacji.

Do tej pory najdrożej sprzedanym w historii holenderskiego klubu piłkarzem był Hirving Lozano. Napoli zapłaciło za Meksykanina w sierpniu 2019 roku, według portalu Transfermarkt 50 milionów euro.

FC Bayern pozyskał Ismaela Saibariego (25) z PSV Eindhoven. Napastnik przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Maroka, która rywalizuje na mistrzostwach świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Po zakończeniu turnieju przeniesie się z mistrza Holandii do Monachium. Saibari podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. W barwach bawarskiego klubu będzie występował z numerem 34 na koszulce.
czytamy w oficjalnym komunikacie.

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Kierownictwu Bayernu imponować może przede wszystkim wszechstronność Saibariego. Sam zawodnik deklaruje, że nie ma ulubionej pozycji na boisku. W Maroku gra często jako najbardziej wysunięty napastnik. W Holandii przeważnie występował na pozycji ofensywnego pomocnika.

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Przed Marokańczykiem niewątpliwie wielkie wyzwanie. Bayern będzie dopiero drugim po PSV klubem w jego karierze. Dla "Die Roten" to drugie już wzmocnienie przed nowym sezonem. Wcześniej pozyskano z Hannoveru Noela Aseko.

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Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu, jeden w pomarańczowym stroju holenderskiej drużyny, drugi w białej koszulce reprezentacji Maroka, wśród tłumu kibiców na trybunach.
Ismael Saibari w pojedynku z Frenkim de JongiemJUANCHO TORRESAFP


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