Grabara raz po raz wystawiany na próbę. Koszmar Polaka trwa, koniec marzeń

Gdy Kamil Grabara przenosił się do niemieckiego VFL Wolfsburg przed startem sezonu 2024/2025 z pewnością nie zakładał scenariusza, w którym polski bramkarz razem z kolegami z drużyny nie tyle nie powalczy w europejskich pucharach, co celem będzie heroiczne utrzymanie.

Tak się jednak stało. Pierwszy sezon Grabary w ekipie "Wilków" zakończył się miejscem w drugiej części tabeli, ale problemów z pozostaniem w elicie nie było. Drugi sezon miał zdecydowanie gorszy przebieg pod względem wyników. Ostatecznie VFL Wolfsburg zakończył sezon na 16. miejscu.

Dogrywka w barażu o Bundesligę. Koniec marzeń Grabary

Dorobek 29 oczek w 34 meczach nie pozwolił jednak "Wilkom" na planowanie kolejnego sezonu. Wręcz przeciwnie, Kamila Grabarę i jego kolegów czekały dwa dodatkowe mecze z SC Paderborn. Stawką był udział w kolejnej edycji rozgrywek niemieckiej elity. Pierwsze spotkanie w Wolfsburgu zakończyło się remisem 0:0.

W drugim wszystko musiało się już na dobre rozsztrzygnąć. Z racji na atut własnego boiska nieco wyżej oceniano szanse Paderborn. Lepiej rozpoczęli jednak przyjezdni. Znakomitą akcję skrzydłem przeprowadził Daghim. Atakujący gości dograł piłkę idealnie w pole karne, a tam ze spokojem wynik otworzył Pejcinović.

Wolfsburg przybliżył się do triumfu. Dokładnie jedenaście minut później nastroje w ekipie "Wilków" bez wątpienia się zmieniły. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał bowiem Joakim Maehle. Duńczyk musiał zejść z boiska, zostawiając kolegów w osłabieniu na aż 75 minut.

Jakby tego było mało przed przerwą gospodarze wyrównali. Gola na 1:1 w 38. minucie rywalizacji strzelił 26-letni Filip Bilbija. Ogół sytuacji sprawił, że z szatni w lepszych nastrojach musieli wychodzić piłkarze Paderborn. Grabara należał zaś należał do najlepszy po stronie gości.

Nie zmieniło się to po wyjściu na drugą część rywalizacji. Od jej początku widać było dominację Paderborn. Gospodarzom brakowało jednak precyzji w ostatnim kontakcie. Na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Paderborn w drugiej połowie naliczono aż piętnaście strzałów. Ledwie dwa były jednak jakimkolwiek wyzwaniem dla Grabary. Wynik 1:1 sprawił zaś, że mieliśmy dogrywkę.

Ta rozpoczęła się od parady Polaka po strzale z dystansu. Strzelecka niemoc Paderborn została przełamana w setnej minucie rywalizacji. Znakomite dośrodkowanie w pole karne dostał nabiegający z boku Curda i ze spokojem pokonał Kamila Grabarę. Nasz golkiper był absolutnie bezradny.

Paderborn przybliżyło się o krok do Bundesligi. Więcej już nie potrzebowało. Gospodarze "dowieźli" wynik do końcowego gwizdka sędziego i mogli świętować awans do Bundesligi. Z kolei VFL Wolfsburg wkracza w trudne czasy i kolejny sezon "Wilki" rozegrają na zapleczu niemieckiej elity.

