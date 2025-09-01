Dwóch Polaków w jedenastce tygodnia. Taka wiadomość przed meczem z Holandią

To był dobry weekend w wykonaniu Polaków w Bundeslidze. Niemieckie zespoły rozegrały właśnie drugą kolejkę zmagań i już polscy kibice mogą cieszyć się z dyspozycji zawodników z kraju nad Wisłą. Kluczowe były mecze St. Pauli z Hamburgiem oraz 1. FC Koeln z Freiburgiem.

Adam Dźwigała przełamał impas Polaków w Bundeslidze

W pierwszym meczu, który był zarazem derbami Hamburga, padł wynik 2:0 dla gospodarzy. Hamburger SV, który wrócił do Bundesligi po siedmioletniej przerwie zalicza trudny start nowej kampanii ligowej. W pierwszej kolejce HSV zremisowało bezbramkowo z Borussią Moenchengladbach. W kolejnym meczu triumfator Pucharu Mistrzów (dziś Ligi Mistrzów) z sezonu 1982/1983 zmierzy się z Bayernem Monachium.

Ale wróćmy do starcia z St. Pauli. Kto strzelał bramki dla wygranej ekipy w derbach Hamburga? W 19. minucie wynik spotkania otworzył 29-letni obrońca, Adam Dźwigała. Dzięki temu trafieniu przełamał on impas biało-czerwonych, jeśli chodzi o strzelanie bramek w Bundeslidze. Dźwigała trafił do siatki rywala jako pierwszy Polak od 825 dni. Co więcej, był to jego pierwszy gol w Bundeslidze.

W drugiej połowie wynik na 2:0 dla St. Pauli ustalił Andreas Hountondji. Dzięki temu zespół Polaka znajduje się obecnie na piątym miejscu w tabeli Bundesligi.

To nie koniec strzelania Polaków w Bundeslidze. Jakub Kamiński przechytrzył rywali

W innym meczu 1. FC Koeln Jakuba Kamińskiego mierzyło się z Freiburgiem. Polak zdołał otworzyć wynik spotkania, w 35. minucie najlepiej odnajdując się w polu karnym przeciwnika. Kamiński wykorzystał dośrodkowanie zagrane wprost do niego. Wahadłowy reprezentacji Polski nie miał problemu, by uderzyć z pierwszej piłki i trafić do siatki. Zdecydowanie jest to dobry prognostyk przed zbliżającym się meczem z Holandią, na który został powołany Jakub Kamiński.

Ten mecz 1. FC Koeln wygrało 4:1. Dzięki wygranej w pierwszej kolejce zespół Jakuba Kamińskiego ma po dwóch kolejkach komplet punktów i zajmuje trzecie miejsce w Bundeslidze.

Ogromne wyróżnienie dla Polaków w Bundeslidze

Niemiecki "Kicker" wybrał jedenastu najlepszych, ich zdaniem, graczy w minionej kolejce Bundesligi. Każdy otrzymał swoją notę w skali 1-6, gdzie jedynka oznacza klasę światową. W tym zacnym gronie nie zabrakło Polaków.

Na bramce, z notą 2 znalazł się Alexander Nubel (Stuttgart). W obronie pojawili się m.in. Yan Couto (nota 2, Borussia Dortmund), Hauke Wahl (nota 2, St. Pauli) i Aaron Zehnter (nota 2,5, Wolfsburg). W pomocy "Kicker" umieścił Joela Chima Fujite (nota 2, St. Pauli), Ritsu Doana (nota 1, Eintracht Frankfurt) i Christopha Baumgartnera (nota 2, RB Leipzig). Za to w ataku znaleźli się Andreas Hountondji (nota 1,5, St. Pauli) i Marius Bulter (nota 1,5, 1. FC Koeln).

Adam Dźwigała i Jakub Kamiński również znaleźli się w jedenastce drugiej kolejki Bundesligi wg "Kickera". Zawodnik St. Pauli otrzymał notę 2, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Zresztą, identycznie oceniony został piłkarz FC Koeln.

Jakub Kamiński: Nasza defensywa trochę szwankuje Polsat Sport Polsat Sport

Adam Dźwigała jednym z bohaterów Sankt Pauli w derbach z HSV. Po lewej w ciemnej koszulce Arkadiusz Pyrka MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Jakub Kamiński w meczu z Mainz Kirill Kudryavtsev AFP

Jakub Kamiński Anke Waelischmiller/SVEN SIMON AFP