Dramat w Bayernie Monachium. Polały się łzy, fatalne wieści

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W sobotę na Allianz Arena w Monachium przyjechali piłkarze Eintrachtu Frankfurt. Goście wzięli się za odrabianie strat w 77. minucie, ale było już za późno. To Bayern triumfował 3:2. Mimo zwycięstwa do fanów drużyny Vincenta Kompany'ego dotarły również smutne wieści. Boisko z kontuzją opuścił jeden z gwiazdorów zespołu. O kim mowa?

Piłkarz siedzący na murawie otoczony przez kolegów z drużyny oraz zespół medyczny, w centrum znajduje się apteczka i sprzęt medyczny, reszta zawodników obserwuje sytuację.
Alphonso DaviesHARRY LANGERDPA

Oprócz sezonu 2023/2024, kiedy Bundesligę zdeklasował Bayer Leverkusen, Bayern Monachium jest niezwyciężonym hegemonem na niemieckiej ziemi. Wiele wskazuje na to, że obecną kampanię również zakończy z mistrzostwem na koncie.

W sobotni wieczór zespół prowadzony przez Vincenta Kompany'ego w 23. kolejce zmierzył się z Eintrachtem Frankfurt, który walczy o europejskie puchary. Strzelanie rozpoczęło się już w 16. minucie od gola Aleksandra Pavlovicia.

Konrad Niedźwiedzki: Podejrzewamy pęknięcie kości jarzmowej. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Fatalne wieści z Monachium. Bayern pod ścianą

Zaledwie cztery minuty później drugiego dołożył Harry Kanektóry pragnie dogonić Roberta Lewandowskiego, a może nawet pobić jego rekord 41 goli strzelonych w jednym sezonie Bundesligi. Anglik w drugiej połowie zdobył swoją drugą bramkę. Obecnie po 23. meczach w lidze ma na koncie aż 28 trafień.

Od 77. minuty Eintracht było stać na dwa gole kontaktowe, jednak goście za późno wzięli się za odrabianie start. Ostatecznie przegrali 2:3. Wygrana z pewnością cieszy kibiców Bayernu, jednak powodem do zmartwień jest... kolejny uraz Alphonso Daviesa.

Przypomnijmy, na początku grudnia kanadyjski defensor wrócił do gry po długiej kontuzji kolana, której nabawił się w marcu zeszłego roku podczas zgrupowania reprezentacji. Teraz, w 50. minucie meczu z zespołem z Frankfurtu, zapłakany opuścił boisko. Jego miejsce zajął Japończyk Hiroki Ito.

Zobacz również:

Mateusz Żukowski
Reprezentacja

Polak straszy na niemieckiej ziemi. Kolejny błysk. Sygnał dla Jana Urbana już wysłany

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    Jak podają dziennikarze "Kickera", Davies doznał naderwania włókna mięśniowego. "Z pewnością nie wystąpi w meczu z Borussią Dortmund" - czytamy. Der Klassiker odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 18:30.

    W pomeczowej rozmowie z DAZN Kompany zapytany o kontuzję 25-latka był dobrej myśli. - Nie wiem, czy to potrwa dwa, czy cztery tygodnie. Ale mam przeczucie, że nie potrwa to tak długo - przekazał. Najgorsze jest to, że z identycznym problemem Kanadyjczyk zmagał się już wielokrotnie. Trudno zliczyć jego wszystkie urazy w ostatnich latach, opuścił przez nie dziesiątki spotkań.

    "Nie wiadomo, czy czas rekonwalescencji po diagnozie będzie bliższy spekulacjom Kompany'ego dotyczącym dwóch do czterech tygodni, czy też Davies będzie pauzował dłużej" - pisze "Kicker". Po dziewięciomiesięcznej pauzie Alphonso Davies wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie, co jeszcze bardziej podkreśla skalę utraty 25-latka. Mecz z Eintrachtem był jego 12. w sezonie. Wygrana sprawiła, że Bayern z 60 pkt jest liderem tabeli. Druga Borussia ma osiem oczek mniej.

    Zobacz również:

    Księżna Kate na meczu rugby
    Sportowe życie

    Skandal w rodzinie królewskiej. Księżna Kate zdecydowała się na wymowny krok

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron
    Piłkarze Bayernu Monachium świętują zdobycie bramki na boisku, obejmując się i ciesząc w grupie, na tle trybun wypełnionych kibicami.
    Bayern Monachium - RB LipskSVEN HOPPEAFP
    Alphonso Davies
    Alphonso DaviesULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Alphonso Davies
    Alphonso DaviesMIDORI IKENOUCHI / Midori Ikenouchi/Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Tomasz Kalemba: Norweski trener wykonał kawał roboty i przed naszą kadrą dużo dobrego. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja