Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dostał powołanie od Urbana. Wieczorem wściekły rzucał butelką o ziemię [WIDEO]

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Kamil Grabara otrzymał w piątek kolejne powołanie do drużyny narodowej. To miał być dobry, udany dzień. Wystarczyło tylko wieczorem sięgnąć po punkty w Bremie. Mimo prowadzenia do przerwy VfL Wolfsburg przegrał jednak wyjazdową potyczkę z Werderem 1:2. Polski bramkarz kapitulował w 83. i 90+4. minucie. Zwycięski gol dla gospodarzy padł w iście kuriozalnych okolicznościach.

Kamil Grabara
Kamil GrabaraUlrik PedersenAFP

Mecz Werder Brema - VfL Wolfsburg był jedynym spotkaniem Bundesligi rozgrywanym w piątek. Przebieg rywalizacji śledził zapewne selekcjoner Jan Urban. Tego samego dnia wysłał powołanie do kadry Kamilowi Grabarze, który stanął w bramce gości.

Do przerwy "Wilki" prowadziły 1:0 po bramce Mattiasa Svanberga. Po zmianie stron gospodarze sięgnęli jednak po pełną pulę. Dopięli swego, mimo że przegrywali jeszcze kilka minut przed końcowym gwizdkiem.

Kamil Grabara kapituluje dwa razy. Zwycięski gol w 90+4. minucie. Wolfsburg wraca z Bremy na tarczy

Grabara nie ponosi winy za żadną z dwóch puszczonych bramek. W 83. minucie precyzyjnym strzałem głową pokonał go Jens Stage. A w czwartej minucie doliczonego czasu strzałem nie do obrony popisał się Samuel Mbangula, po iście niecodziennej asyście (patrz w poście poniżej).

Polski golkiper nie krył wściekłości po końcowym gwizdku. Nie kierował jednak pretensji do partnerów z zespołu. Kamery uchwyciły, jak z pełnym impetem ciska bidonem o murawę.

Zobacz również:

Jan Urban
Reprezentacja

To będzie hit. Brazylijski snajper na celowniku Urbana. Doszło już do rozmowy

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    W bieżącym sezonie Grabara rozegrał na gruncie klubowym 10 spotkań. Wszystkie w pełnym wymiarze czasowym. Skapitulował 16 razy, dwukrotnie zachował czyste konto bramkowe.

    Listę zawodników powołanych na eliminacyjne mecze z Holandią (14.11) i Maltą (17.11) znajdziesz TUTAJ.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Barcelona publikuje wideo. Lewandowski wszystkiemu zaprzecza. Koronny dowód

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      DJB: Kołtoń komplementuje za to Urbana "jest bardzo konkretny". WIDEO POLSAT BOX GO
      Bramkarz w białej koszulce Polski z logotypami sponsorów trzyma w ręku piłkę nożną, na twarzy ma niebieską maskę ochronną, w tle bramka i piłkarskie boisko
      Kamil GrabaraANDREJ ISAKOVICAFP
      Kamil Grabara
      Kamil GrabaraAFP
      Kamil Grabara
      Kamil GrabaraABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AGENCYAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja