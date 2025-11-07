Dostał powołanie od Urbana. Wieczorem wściekły rzucał butelką o ziemię [WIDEO]

Mecz Werder Brema - VfL Wolfsburg był jedynym spotkaniem Bundesligi rozgrywanym w piątek. Przebieg rywalizacji śledził zapewne selekcjoner Jan Urban. Tego samego dnia wysłał powołanie do kadry Kamilowi Grabarze, który stanął w bramce gości.

Do przerwy "Wilki" prowadziły 1:0 po bramce Mattiasa Svanberga. Po zmianie stron gospodarze sięgnęli jednak po pełną pulę. Dopięli swego, mimo że przegrywali jeszcze kilka minut przed końcowym gwizdkiem.

Kamil Grabara kapituluje dwa razy. Zwycięski gol w 90+4. minucie. Wolfsburg wraca z Bremy na tarczy

Grabara nie ponosi winy za żadną z dwóch puszczonych bramek. W 83. minucie precyzyjnym strzałem głową pokonał go Jens Stage. A w czwartej minucie doliczonego czasu strzałem nie do obrony popisał się Samuel Mbangula, po iście niecodziennej asyście (patrz w poście poniżej).

Polski golkiper nie krył wściekłości po końcowym gwizdku. Nie kierował jednak pretensji do partnerów z zespołu. Kamery uchwyciły, jak z pełnym impetem ciska bidonem o murawę.

W bieżącym sezonie Grabara rozegrał na gruncie klubowym 10 spotkań. Wszystkie w pełnym wymiarze czasowym. Skapitulował 16 razy, dwukrotnie zachował czyste konto bramkowe.

Listę zawodników powołanych na eliminacyjne mecze z Holandią (14.11) i Maltą (17.11) znajdziesz TUTAJ.

Rozwiń

DJB: Kołtoń komplementuje za to Urbana "jest bardzo konkretny". WIDEO POLSAT BOX GO

Kamil Grabara ANDREJ ISAKOVIC AFP

Kamil Grabara AFP

Kamil Grabara ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AGENCY AFP