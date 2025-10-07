Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dobił Polskę na Euro 2008, a teraz mówi: kto wie, jak długo jeszcze pożyję

Tomasz Kalemba

Oprac.: Tomasz Kalemba

Ma zaledwie 45 lat i za sobą już trzy przeszczepy nerek. To cena, jak Ivan Klasnić płaci za to, by być jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Ból zagryzał środkami przeciwbólowymi, a to kompletnie zrujnowało mu zdrowie. W czasie Euro 2008 dobił piłkarską reprezentację Polski.

Ivan Klasnić
Ivan KlasnićCARMEN JASPERSEN/DPAAFP

W skrócie

  • Ivan Klasnić przeszedł trzy przeszczepy nerek w wyniku długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych.
  • Jako jeden z najlepszych piłkarzy Chorwacji zdobył mistrzostwo Niemiec i strzelił zwycięską bramkę Polsce na Euro 2008.
  • Po latach walki wygrał sprawę sądową i otrzymał odszkodowanie, choć ciężko doświadczył negatywnych skutków kariery sportowej.
Ivan Klasnić był gwiazdą reprezentacji Chorwacji. W latach 2004-2011 rozegrał w barwach tej drużyny 41 meczów i strzelił 12 bramek. Syn chorwacko-bośniackich gastarbeiterów był przez wiele sezonów podporą Werderu Brema.

W ekipie tej rozegrał 150 meczów, strzelając 49 goli. W 2004 roku razem z Werderem zdobył mistrzostwo Niemiec, ale też puchar tego kraju. Strzelił wówczas 12 bramek w 19 meczach.

Roman Kosecki: Dzisiaj z kulawą nogą wychodzę i gram lepiej od niektórych piłkarzy Legii. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Strzelił Polsce bramkę na Euro 2008, a był już po transplantacji

Miał propozycje gry w reprezentacji Niemiec, bo urodził się w Hamburgu, ale też w kadrze Bośni i Hercegowiny. Wybrał jednak Chorwację. Grał na mundialu w Niemczech w 2006 roku, ale tam nie błysnął, choć przed nim imponował skutecznością. W czasie Euro 2008 dobił Polskę, strzelając Biało-Czerwonym zwycięską bramkę w 53. minucie meczu wygranego przez Chorwację 1:0.

Już wtedy Klasnić był po trzech przeszczepach nerek. Został tym samym pierwszym piłkarzem w historii, który zagrał w dużym turnieju po transplantacji.

Po raz pierwszy o problemach Klasnicia z nerkami zrobiło się głośno w styczniu 2007 roku. Pod koniec tego miesiąca otrzymał przeszczep od swojej matki, ale ten się nie przyjął. W marcu dokonano kolejnej operacji, a dawcą był tym razem ojciec. Tym razem zakończyła się ona powodzeniem, a lekarze pozwolili mu na kontynuowanie kariery.

W lipcu 2007 roku lekarze Werderu zabronili mu treningów z powodu niezdolności organizmu do wytrzymywania dużego wysiłku fizycznego. W listopadzie wrócił do gry.

We wrześniu 2016 roku przeszczepiona nerka Klasnicia odmówiła posłuszeństwa i został uznany on za ciężko chorego. W październiku 2017 roku przeszedł trzeci przeszczep.

    Środki przeciwbólowe zniszczyły mu zdrowie, wysoka cena sukcesu

    Teraz w reportażu Eckarta von Hirschhausena w ARD opowiedział o tym, co tak zrujnowało mu życie. Niech to będzie przestroga dla zawodowych sportowców, dla których ból jest normą.

    Jak się okazuje, Klasnić swoje nerki uszkodził z powodu długotrwałego i stosowania dużych dawek leków przeciwbólowych.

    - Oczywiście, że jestem zły. Nie życzyłbym nikomu tego, co przeżyłem - mówił w reportażu.

    Przypadek Klasnica posłużył w tym programie za przykład negatywnych skutków przyjmowania środków przeciwbólowych.

    - Diklofenak, Voltaren. Trudno je pominąć, a potem grać na takim poziomie - powiedział Klasnic.

    Uważam, że sport zawodowy jest niemożliwy bez leków przeciwbólowych. Gdybym wiedział, że mam problemy, to bym ich nie brał
    dodał.

    W 2020 roku, po wieloletniej batalii prawnej z lekarzami, którzy leczyli go w Werderze Brema, Klasnić wygrał odszkodowanie w wysokości ponad czterech milionów euro.

    - Wszystkie pieniądze, które dostałem, nie przywrócą mi zdrowia. Kto wie, jak długo pożyję - rzucił w rozmowie.

    Piłkarz w zielonym stroju podczas meczu, na tle kibiców na trybunach, z radosnym wyrazem twarzy po udanej akcji sportowej.
    Ivan KlasnićCARMEN JASPERSEN/DPAAFP
    Dwóch piłkarzy w trakcie walki o piłkę podczas meczu piłkarskiego, jeden ubrany w niebieski strój z numerem 17, drugi w biało-czerwony strój z numerem 5, dynamiczny moment starcia na tle stadionu.
    Ivan Klasnić w meczu z Polską na Euro 2008Dariusz HermierszNewspix.pl
    Piłkarz w zielono-białym stroju biegnie z piłką po murawie podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczni są inni zawodnicy oraz kibice na trybunach.
    Ivan Klasnić w marcu 2025 rokuCARMEN JASPERSEN/DPAAFP
