Co za wieści po hicie Bundesligi, Kane "przyćmił" Lewandowskiego. Stało się

Bayern Monachium w sobotę rozgrywał jeden z najważniejszych meczów sezonu. Der Klassiker miał wielkie znaczenie, bo w razie wygranej Borussia Dortmund zbliżyłaby się do urzędującego mistrza Niemiec na 5 punktów. Stało się jednak odwrotnie, podopieczni Niko Kovaca nie dali rady u siebie nawet zremisować i tracą do Bawarczyków już 11 oczek. Zespół Vincenta Kompany'ego trzyma już jedną rękę na kolejnej paterze za triumf w lidze.

Zadowolony może być także Harry Kane. Strzelił 29. i 30. gola w tym sezonie Bundesligi. Najpierw w spokojny sposób wykończył akcję po asyście głową Serge'a Gnabry'ego, a później wykorzystał rzut karny, mimo że Gregor Kobel miał piłkę na rękawicy.

Na 10 kolejek przed końcem sezonu angielski snajper ma 11 bramek straty do rekordu Roberta Lewandowskiego z kampanii 2020/21. W ostatnich dziesięciu seriach gier (czyli od 21 grudnia) trafiał do siatki 12 razy. Jeśli to powtórzy, to napisze wspaniałą historię.

Muszę po prostu grać tak, jak gram teraz. Muszę starać się utrzymać regularność w tym okresie. Zobaczymy pod koniec kwietnia lub na początku maja, czy to możliwe

Cztery "Dopplepacki" Harry'ego Kane'a z rzędu. Pierwszy w historii Bundesligi

W jednej kwestii już jest lepszy od polskiego napastnika i zarazem wszystkich innych zawodników w historii niemieckiej ekstraklasy - nikt wcześniej nie strzelił co najmniej 2 goli w czterech kolejnych meczach. "Lewemu" nawet w najlepszej formie trafiało się spotkanie z posuchą bądź jednobramkową zdobyczą. Rady nie dały też chociażby takie legendy jak Gerd Müller czy Miroslav Klose.

Kane zaaplikował "Doppelpacka" wcześniej Hoffenheim, Werderowi Brema i Eintrachtowi Frankfurt. W marcu monachijczycy zagrają z Borussią Mönchengladbach, Bayerem Leverkusen i Unionem Berlin.

Harry Kane PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Harry Kane i Robert Lewandowski SASCHA SCHUERMANN/SWEN PFORTNER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE/AFP AFP

Harry Kane w barwach Bayernu Monachium podczas meczu Ligi Mistrzów z Bayerem Leverkusen INA FASSBENDER / AFP AFP

Flavio Cobolli - Frances Tiafoe. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport