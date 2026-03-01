Co za wieści po hicie Bundesligi, Kane "przyćmił" Lewandowskiego. Stało się

Tomasz Chabiniak

Bayern Monachium, wygrywając Der Klassiker, niemal zapewnił sobie tytuł mistrza Niemiec, prowadząc zdecydowanie nad Borussią Dortmund. Bohaterem spotkania został Harry Kane, który dołożył dwa kolejne trafienia do swojego dorobku. Jako pierwszy gracz w historii Bundesligi strzelał po co najmniej dwa gole w czterech kolejkach z rzędu. Anglik ma jeszcze w dodatku szansę na pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego.

Dwóch mężczyzn ubranych w sportowe stroje piłkarskie, jeden z nich unosi rękę w geście triumfu, a drugi patrzy w bok z poważnym wyrazem twarzy.
Harry Kane i Robert LewandowskiCHRISTOF STACHEEast News

Bayern Monachium w sobotę rozgrywał jeden z najważniejszych meczów sezonu. Der Klassiker miał wielkie znaczenie, bo w razie wygranej Borussia Dortmund zbliżyłaby się do urzędującego mistrza Niemiec na 5 punktów. Stało się jednak odwrotnie, podopieczni Niko Kovaca nie dali rady u siebie nawet zremisować i tracą do Bawarczyków już 11 oczek. Zespół Vincenta Kompany'ego trzyma już jedną rękę na kolejnej paterze za triumf w lidze.

Zadowolony może być także Harry Kane. Strzelił 29. i 30. gola w tym sezonie Bundesligi. Najpierw w spokojny sposób wykończył akcję po asyście głową Serge'a Gnabry'ego, a później wykorzystał rzut karny, mimo że Gregor Kobel miał piłkę na rękawicy.

Na 10 kolejek przed końcem sezonu angielski snajper ma 11 bramek straty do rekordu Roberta Lewandowskiego z kampanii 2020/21. W ostatnich dziesięciu seriach gier (czyli od 21 grudnia) trafiał do siatki 12 razy. Jeśli to powtórzy, to napisze wspaniałą historię.

Muszę po prostu grać tak, jak gram teraz. Muszę starać się utrzymać regularność w tym okresie. Zobaczymy pod koniec kwietnia lub na początku maja, czy to możliwe
Harry Kane

Cztery "Dopplepacki" Harry'ego Kane'a z rzędu. Pierwszy w historii Bundesligi

W jednej kwestii już jest lepszy od polskiego napastnika i zarazem wszystkich innych zawodników w historii niemieckiej ekstraklasy - nikt wcześniej nie strzelił co najmniej 2 goli w czterech kolejnych meczach. "Lewemu" nawet w najlepszej formie trafiało się spotkanie z posuchą bądź jednobramkową zdobyczą. Rady nie dały też chociażby takie legendy jak Gerd Müller czy Miroslav Klose.

Kane zaaplikował "Doppelpacka" wcześniej Hoffenheim, Werderowi Brema i Eintrachtowi Frankfurt. W marcu monachijczycy zagrają z Borussią Mönchengladbach, Bayerem Leverkusen i Unionem Berlin.

Harry Kane fetujący kolejnego gola strzelonego Borussii Dortmund
Bundesliga

Bartłomiej Wrzesiński
Zawodnik drużyny piłkarskiej w czerwono-białej koszulce z logotypem sponsora stoi na tle siatki bramki, z wyrazem zamyślenia na twarzy, oparty o biodro, w tle rozmazane postacie i stadion.
Harry KanePATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
Po lewej stronie zawodnik piłkarski z uniesioną ręką w geście triumfu, w tle rozmazani inni gracze, po prawej stronie piłkarz w czerwonej koszulce Bayernu Monachium ze spuszczoną głową i dłońmi na głowie, wyrażający rozczarowanie.
Harry Kane i Robert LewandowskiSASCHA SCHUERMANN/SWEN PFORTNER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE/AFPAFP
Harry Kane w barwach Bayernu Monachium podczas meczu Ligi Mistrzów z Bayerem Leverkusen
Harry Kane w barwach Bayernu Monachium podczas meczu Ligi Mistrzów z Bayerem LeverkusenINA FASSBENDER / AFPAFP
