Cios w reprezentację Niemiec, już oficjalnie. Fatalna wieść przed mundialem

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026 rozpoczną się dokładnie 11 czerwca od meczu Meksyk - RPA, a w turnieju w ogólnym rozrachunku weźmie udział aż 48 ekip, co stanowi oczywiście rekord.

Jedną z nich będą Niemcy, które eliminacje zakończyły niemalże bezbłędnie, odnotowując pięć zwycięstw i tylko jedną, niespodziewaną porażkę 0:2 ze Słowacją. Choć "Die Mannschaft" to bez dwóch zdań kandydat do osiągnięcia naprawdę dobrego wyniku na mundialu, to ekipa dowodzona przez Juliana Nagelsmanna o najwyższe laury powalczy mocno osłabiona - pewna wypadnięcia z gry na dłuższy czas stała się bowiem jedna z gwiazd niemieckiej kadry.

Serge Gnabry nie zagra na mistrzostwach świata. "Będę kibicował chłopakom z domu"

Mowa tu o Serge'u Gnabrym, który podczas treningu przed niedawnym meczem jego Bayernu Monachium z VfB Stuttgart nabawił się urazu mięśnia przywodziciela prawego uda. To od początku nie wyglądało dobrze, a 22 kwietnia sam zawodnik przekazał kluczowe - i przykre - wieści w kwestii wspomnianej kontuzji.

"Ostatnie kilka dni było trudne do przetrawienia. Wciąż trwa sezon Bayernu, podczas którego jest jeszcze wiele do zrobienia mimo zapewnienia sobie tytułu mistrza Bundesligi w weekend" - zaczął swój wpis na Instagramie Gnabry.

Jeśli chodzi o marzenie dotyczące mistrzostw świata z reprezentacją Niemiec... To niestety już koniec. Jak reszta kraju, będę kibicował chłopakom z domu

Pauza futbolisty przy takim urazie może potrwać nawet kilka miesięcy i do tego Gnabry również nawiązał. "Teraz czas skupić się na rekonwalescencji i powrocie do treningów przedsezonowych. Dziękuję za wszystkie wiadomości" - skwitował.

MŚ 2026. Niemcy trafiły do bardzo interesującej grupy

Reprezentacja Niemiec na MŚ 2026 zmierzy się w grupie z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Ekwadorem oraz absolutnym debiutantem - Curacao. "Die Mannschaft" to niezmiennie jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w dziejach mundiali, natomiast dwie ostatnie edycje turnieju okazały się dla niej naprawdę kiepskie, bo zakończone właśnie na fazie grupowej. Czy selekcjoner Nagelsmann doprowadzi do wielkiej odmiany?

