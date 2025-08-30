Partner merytoryczny: Eleven Sports

Chwila grozy w czasie meczu Bayernu, piłkarz wyniesiony na noszach. Sędzia zaskoczył reakcją [WIDEO]

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Sobota w Bundeslidze przyniosła m.in. mecz mistrzów Niemiec, czyli Bayernu Monachium, z ekipą FC Augsburg i trzeba przyznać, że nie zabrakło tu zwrotu akcji, bo "Die Roten" drżeli o korzystny dla siebie wynik do końcowego gwizdka. Cieniem na tym spotkaniu położyła się sytuacja z samej końcówki, kiedy to Boey dosłownie staranował Fellhauera. Ten opuszczał murawę na noszach, a sędzia okazał się dla winowajcy... wyjątkowo łagodny.

Mecz Augsburga z Bayernem skończył się przykrym obrazkiem
Mecz Augsburga z Bayernem skończył się przykrym obrazkiemChristina Pahnke - sampics/Corbis via Getty Images -Alexander Hassenstein/Getty ImagesGetty Images

Przedostatni dzień sierpnia przyniósł kilka ciekawych spotkań w Bundeslidze - m.in. starcie Werderu Brema z Bayerem Leverkusen, zakończone remisem 3:3 i przy liczebnej przewadze "Aptekarzy" na murawie po tym, jak jeden z rywali wyleciał z boiska.

W sobotni wieczór do akcji ruszyła też ekipa mistrzów kraju z Bayernu Monachium, która zmierzyła się na wyjeździe z FC Augsburg. Pierwotnie jednostronne widowisko zamieniło się w naprawdę zaciętą rywalizację.

1.FSV Mainz - 1.FC Koeln 0-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Wielkie emocje w meczu Augsburg - Bayern. Na koniec fatalne zdarzenie

"Die Roten" otworzyli wynik w 28. minucie dzięki trafieniu Serge'a Gnabry'ego. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy rezultat podwyższył Luis Diaz, a zaraz po przerwie bramkarza przeciwników pokonał Michael Olise.

Gdy wydawało się, że "Gwiazda Południa" zmierza pewnie do zwycięstwa, nastąpił pewien zwrot. W 53. minucie Kristijan Jakić dał nadzieję gospodarzom, wpisując się na listę strzelców, a w 76. minucie podobna sztuka udała się Mertowi Konurowi.

Ostatecznie, pod znakiem niemałych nerwów, podopieczni Vincenta Kompany'ego "dowieźli" triumf do końca, natomiast na to zwycięstwo cieniem położyła się sytuacja z samej końcówki widowiska.

W szóstej minucie doliczonego czasu drugiej połowy Sacha Boey dosłownie staranował Robina Fellhauera, którego niebawem trzeba było wynieść z placu gry na noszach. Sędzia wyjął z kieszeni kartonik... koloru żółtego, co naturalnie wzbudziło pewne protesty ze strony FCA. Arbiter pozostał jednak niewzruszony.

Bayern niebawem zmierzy się z Hamburgerem SV

Bayern swój kolejny mecz w Bundeslidze rozegra dokładnie 14 września - wówczas stanie do współzawodnictwa przeciwko Hamburgerowi SV. Augsburg tymczasem spróbuje swoich sił przeciwko St. Pauli, które w piątek pokonało HSV w derbach 2:0.

Zobacz również:

Bruno Fernandes i Lyle Foster
Premier League

Kompromitacja Manchesteru United, a teraz taki mecz. Gol samobójczy, na koniec kluczowy karny

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
    Bayern Monachium nie zostawi swojej bramkarki
    Bayern MonachiumAFP
    Vincent Kompany, trener Bayernu
    Vincent Kompany, trener BayernuAFP
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja