Chwila grozy w czasie meczu Bayernu, piłkarz wyniesiony na noszach. Sędzia zaskoczył reakcją [WIDEO]

Przedostatni dzień sierpnia przyniósł kilka ciekawych spotkań w Bundeslidze - m.in. starcie Werderu Brema z Bayerem Leverkusen, zakończone remisem 3:3 i przy liczebnej przewadze "Aptekarzy" na murawie po tym, jak jeden z rywali wyleciał z boiska.

W sobotni wieczór do akcji ruszyła też ekipa mistrzów kraju z Bayernu Monachium, która zmierzyła się na wyjeździe z FC Augsburg. Pierwotnie jednostronne widowisko zamieniło się w naprawdę zaciętą rywalizację.

Wielkie emocje w meczu Augsburg - Bayern. Na koniec fatalne zdarzenie

"Die Roten" otworzyli wynik w 28. minucie dzięki trafieniu Serge'a Gnabry'ego. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy rezultat podwyższył Luis Diaz, a zaraz po przerwie bramkarza przeciwników pokonał Michael Olise.

Gdy wydawało się, że "Gwiazda Południa" zmierza pewnie do zwycięstwa, nastąpił pewien zwrot. W 53. minucie Kristijan Jakić dał nadzieję gospodarzom, wpisując się na listę strzelców, a w 76. minucie podobna sztuka udała się Mertowi Konurowi.

Ostatecznie, pod znakiem niemałych nerwów, podopieczni Vincenta Kompany'ego "dowieźli" triumf do końca, natomiast na to zwycięstwo cieniem położyła się sytuacja z samej końcówki widowiska.

W szóstej minucie doliczonego czasu drugiej połowy Sacha Boey dosłownie staranował Robina Fellhauera, którego niebawem trzeba było wynieść z placu gry na noszach. Sędzia wyjął z kieszeni kartonik... koloru żółtego, co naturalnie wzbudziło pewne protesty ze strony FCA. Arbiter pozostał jednak niewzruszony.

Bayern niebawem zmierzy się z Hamburgerem SV

Bayern swój kolejny mecz w Bundeslidze rozegra dokładnie 14 września - wówczas stanie do współzawodnictwa przeciwko Hamburgerowi SV. Augsburg tymczasem spróbuje swoich sił przeciwko St. Pauli, które w piątek pokonało HSV w derbach 2:0.

Bayern Monachium AFP

Vincent Kompany, trener Bayernu AFP