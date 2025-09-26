Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bayern znów gromi. Kane w elitarnym gronie, już przebił Lewandowskiego

Wojciech Kulak

Harry Kane wciąż nie przestaje zaskakiwać po tym, gdy zamienił Tottenham na Bayern Monachium. W nowych barwach Anglik wszedł na kosmiczny poziom i to określenie wcale nie jest przesadą. Snajper po raz kolejny dał o sobie znać w piątkowy wieczór, gdy poprowadził Bawarczyków do pewnego zwycięstwa nad Werderem Brema. Napastnik 26 września pod pewnym względem przebił Roberta Lewandowskiego i od dziś znajduje się w elitarnym gronie.

Działacze obecnych mistrzów Niemiec chyba nawet w najśmielszych snach nie spodziewali się, że wydana fortuna na doświadczonego zawodnika spłaci im się tak szybko. Harry Kane wciąż strzela jak na zawołanie i kto wie czy za kilka miesięcy nie odbierze Robertowi Lewandowskiemu rekordu bramek zdobytych podczas jednego sezonu Bundesligi. W piątkowy wieczór sportowiec rodem z Wysp zaliczył kolejny w karierze dublet dla Bayernu.

Obecni mistrzowie Niemiec w konfrontacji z Werderem dominowali od samego początku. Już po pierwszej połowie z dużym spokojem udali się do szatni, bo tablica wyników wskazywała rezultat 2:0. Jako pierwszy golkipera gości pokonał Luis Diaz. Tuż przed gwizdkiem oznaczającym przerwę, do rzutu karnego podszedł wspomniany Harry Kane. Anglik zachował zimną krew i pewnie zamienił go na bramkę. Po piętnastominutowym odpoczynku napastnik nie miał zamiaru się zatrzymywać, raz jeszcze pokonując Karla Heina.

Harry Kane nie przestaje strzelać w Bundeslidze. Anglik zadziwia piłkarski świat

32-latek ze zdobytego trafienia cieszył się podwójnie. Dzięki kolejnemu golowi dołączył on do elitarnego klubu sto. I to w piorunującym stylu, gdyż potrzebował do tego zaledwie 104 spotkań. Taki skuteczny w koszulce Bayernu nie był nawet Robert Lewandowski. "Nikt w XXI wieku nie strzelił szybciej stu goli w barwach jednego klubu w ligach TOP5" - zauważył profil Eleven Sports w serwisie X. Wydawało się, że hat-trick będzie kwestią czasu. Trener gospodarzy ściągnął jednak Anglika na ławkę rezerwowych w 78 minucie.

Ale Bawarczycy dążyli do kolejnej bramki. Misja ta zakończyła się sukcesem. Wynik na 4:0 ustalił Konrad Laimer. Bayernowi w takiej dyspozycji nie jest obecnie w stanie zagrozić żaden z innych zespołów w Bundeslidze. Obrońcy tytułu po pięciu potyczkach mają na koncie 22 strzelone gole. Stracili zaledwie 3.

Bundesliga
5 kolejka
26.09.2025
20:30
Zakończony
Jonathan Tah
22'
Harry Kane
45' (k.) , 65'
Konrad Laimer
87'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Bayern Monachium
SV Werder Brema
Rezerwowi

Statystyki meczu

Bayern Monachium
4 - 0
SV Werder Brema
Posiadanie piłki
56%
44%
Strzały
25
9
Strzały celne
12
3
Strzały niecelne
7
2
Strzały zablokowane
6
4
Ataki
108
68
