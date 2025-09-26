Bayern znów gromi. Kane w elitarnym gronie, już przebił Lewandowskiego

Działacze obecnych mistrzów Niemiec chyba nawet w najśmielszych snach nie spodziewali się, że wydana fortuna na doświadczonego zawodnika spłaci im się tak szybko. Harry Kane wciąż strzela jak na zawołanie i kto wie czy za kilka miesięcy nie odbierze Robertowi Lewandowskiemu rekordu bramek zdobytych podczas jednego sezonu Bundesligi. W piątkowy wieczór sportowiec rodem z Wysp zaliczył kolejny w karierze dublet dla Bayernu.

Obecni mistrzowie Niemiec w konfrontacji z Werderem dominowali od samego początku. Już po pierwszej połowie z dużym spokojem udali się do szatni, bo tablica wyników wskazywała rezultat 2:0. Jako pierwszy golkipera gości pokonał Luis Diaz. Tuż przed gwizdkiem oznaczającym przerwę, do rzutu karnego podszedł wspomniany Harry Kane. Anglik zachował zimną krew i pewnie zamienił go na bramkę. Po piętnastominutowym odpoczynku napastnik nie miał zamiaru się zatrzymywać, raz jeszcze pokonując Karla Heina.

Harry Kane nie przestaje strzelać w Bundeslidze. Anglik zadziwia piłkarski świat

32-latek ze zdobytego trafienia cieszył się podwójnie. Dzięki kolejnemu golowi dołączył on do elitarnego klubu sto. I to w piorunującym stylu, gdyż potrzebował do tego zaledwie 104 spotkań. Taki skuteczny w koszulce Bayernu nie był nawet Robert Lewandowski. "Nikt w XXI wieku nie strzelił szybciej stu goli w barwach jednego klubu w ligach TOP5" - zauważył profil Eleven Sports w serwisie X. Wydawało się, że hat-trick będzie kwestią czasu. Trener gospodarzy ściągnął jednak Anglika na ławkę rezerwowych w 78 minucie.

Ale Bawarczycy dążyli do kolejnej bramki. Misja ta zakończyła się sukcesem. Wynik na 4:0 ustalił Konrad Laimer. Bayernowi w takiej dyspozycji nie jest obecnie w stanie zagrozić żaden z innych zespołów w Bundeslidze. Obrońcy tytułu po pięciu potyczkach mają na koncie 22 strzelone gole. Stracili zaledwie 3.

Statystyki meczu Bayern Monachium 4 - 0 SV Werder Brema Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 25 9 Strzały celne 12 3 Strzały niecelne 7 2 Strzały zablokowane 6 4 Ataki 108 68

Bayern Monachium – Hamburger SV 5-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Harry Kane świętujący gola strzelonego dla Bayernu Monachium Andy Buchanan / AFP AFP

Harry Kane AFP

Harry Kane PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP