Bayern znów gromi. Kane w elitarnym gronie, już przebił Lewandowskiego
Harry Kane wciąż nie przestaje zaskakiwać po tym, gdy zamienił Tottenham na Bayern Monachium. W nowych barwach Anglik wszedł na kosmiczny poziom i to określenie wcale nie jest przesadą. Snajper po raz kolejny dał o sobie znać w piątkowy wieczór, gdy poprowadził Bawarczyków do pewnego zwycięstwa nad Werderem Brema. Napastnik 26 września pod pewnym względem przebił Roberta Lewandowskiego i od dziś znajduje się w elitarnym gronie.
Działacze obecnych mistrzów Niemiec chyba nawet w najśmielszych snach nie spodziewali się, że wydana fortuna na doświadczonego zawodnika spłaci im się tak szybko. Harry Kane wciąż strzela jak na zawołanie i kto wie czy za kilka miesięcy nie odbierze Robertowi Lewandowskiemu rekordu bramek zdobytych podczas jednego sezonu Bundesligi. W piątkowy wieczór sportowiec rodem z Wysp zaliczył kolejny w karierze dublet dla Bayernu.
Obecni mistrzowie Niemiec w konfrontacji z Werderem dominowali od samego początku. Już po pierwszej połowie z dużym spokojem udali się do szatni, bo tablica wyników wskazywała rezultat 2:0. Jako pierwszy golkipera gości pokonał Luis Diaz. Tuż przed gwizdkiem oznaczającym przerwę, do rzutu karnego podszedł wspomniany Harry Kane. Anglik zachował zimną krew i pewnie zamienił go na bramkę. Po piętnastominutowym odpoczynku napastnik nie miał zamiaru się zatrzymywać, raz jeszcze pokonując Karla Heina.
Harry Kane nie przestaje strzelać w Bundeslidze. Anglik zadziwia piłkarski świat
32-latek ze zdobytego trafienia cieszył się podwójnie. Dzięki kolejnemu golowi dołączył on do elitarnego klubu sto. I to w piorunującym stylu, gdyż potrzebował do tego zaledwie 104 spotkań. Taki skuteczny w koszulce Bayernu nie był nawet Robert Lewandowski. "Nikt w XXI wieku nie strzelił szybciej stu goli w barwach jednego klubu w ligach TOP5" - zauważył profil Eleven Sports w serwisie X. Wydawało się, że hat-trick będzie kwestią czasu. Trener gospodarzy ściągnął jednak Anglika na ławkę rezerwowych w 78 minucie.
Ale Bawarczycy dążyli do kolejnej bramki. Misja ta zakończyła się sukcesem. Wynik na 4:0 ustalił Konrad Laimer. Bayernowi w takiej dyspozycji nie jest obecnie w stanie zagrozić żaden z innych zespołów w Bundeslidze. Obrońcy tytułu po pięciu potyczkach mają na koncie 22 strzelone gole. Stracili zaledwie 3.