Fenomenalny sezon 2023/24 w wykonaniu Bayeru Leverkusen podziałało na zawodników Bayernu Monachium orzeźwiająco. Bawarczycy w kolejnej kampanii odzyskali miano mistrza Niemiec, a po rundzie jesiennej trwającego sezonu niewiele wskazuje na to, by mistrzowska patera w maju zmieniła swojego właściciela.

Dominacja Bayernu w Bundeslidze jest momentami wręcz oszałamiająca. Po tym jak Bayer Xabiego Alonso wywalczył mistrzostwo, klub z Monachium przegrał zaledwie dwa spotkania w lidze. Co jeszcze ciekawsze, oba potknięcia miały miejsce w poprzednim sezonie. W trwającej kampanii drużyna prowadzona przez Vincenta Kompany'ego nie zaznała goryczy porażki w rozgrywkach ligowych.

Niewiele gorzej wygląda ich sytuacja w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Bayern przez dłuższy czas był niepokonany, lecz finalnie znalazł swojego pogromcę w postaci równie znakomicie dysponowanego w Europie Arsenalu. Monachijczycy zajmują aktualnie drugie miejsce w fazie ligowej i są bardzo blisko gry w 1/8 finału najbardziej elitarnych europejskich rozgrywek klubowych.

Bayern znów dominuje w Niemczech. Za chwilę ma przedłużyć umowę ze swoim gwiazdorem

Bayern przez lata był oczkiem w głowie polskiego kibica. Powód był oczywisty - Robert Lewandowski. Kapitana reprezentacji Polski, który kontynuuje swoją piłkarską karierę w Barcelonie, szybko zastąpił Harry Kane. Anglik w tym sezonie jest niekwestionowanym dominatorem na boiskach Bundesligi. 19 goli na jego koncie sprawia, że rekord 41 ligowych trafień ustanowionych przez "Lewego" wydaje się być zagrożony.

Bayern to jednak nie tylko Kane. Dobre recenzje od kibiców mistrza Niemiec zbiera również Serge Gnabry. Skrzydłowy reprezentuję barwy klubu z Monachium od 2017 roku i wciąż stanowi wartość dodaną dla swojej drużyny. Trwający sezon jest tego potwierdzeniem. Reprezentant Niemiec rozegrał 16 spotkań w Bundeslidze oraz Lidze Mistrzów, notując w nich łącznie pięć goli i siedem asyst.

Kontrakt 30-latka z Bayernem wygaśnie już w czerwcu przyszłego roku. Czysto teoretycznie więc już od 1 stycznia Niemiec mógłby negocjować warunki kontraktu z innym klubem. Jak informuję na portalu "X" niemiecki dziennikarz SkySport Florian Plettenberg do niczego takiego prawdopodobnie nie dojdzie. Jego zdaniem przedłużenie kontraktu z Gnabry'm jest już tylko kwestią czasu. Skrzydłowy miałby otrzymać umowę obowiązującą do końca sezonu 2027/28.

