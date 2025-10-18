Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bayern - Borussia, czyli "Der Klassiker". Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

W 7. kolejce Bundesligi Bayern Monachium zagra z Borussią Dortmund. "Der Klassiker" bez wątpienia jest najważniejszą rywalizacją w niemieckiej piłce. O której mecz Bayern - Borussia? Gdzie oglądać Der Klassiker? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Bayernu Monachium z Borussią Dortmund zawsze jest wielkim świętem Bundesligi
Mecz Bayernu Monachium z Borussią Dortmund zawsze jest wielkim świętem BundesligiFrank Hoermann/SVEN SIMONAFP

Mecz Bayern Monachium - Borussia Dortmund w ramach 7. kolejki Bundesligi zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Natomiast stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl, a także w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Bayern Monachium - Borussia Dortmund. Gdzie i o której oglądać "Der Klassiker"? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Bayern Monachium, który broni tytułu mistrza Niemiec sprzed roku, fantastycznie wszedł w nowy sezon. Piłkarze Vincenta Komapnego w sześciu kolejkach odnieśli komplet zwycięstw i są wyraźnymi liderami tabeli Bundesligi. Na dodatek Bawarczycy stracili ledwie trzy bramki, a strzelili aż 25.

Borussia Dortmund także dość dobrze weszła w sezon 2025/2026. Ekipa prowadzona przez trenera Niko Kovaca jest jedyną obok Bayernu drużyną w Bundeslidze, która jeszcze nie przegrała. Piłkarze z Zagłębia Ruhry w przeciwieństwie do dzisiejszego rywala zaliczyli dwa remisy i wygrali cztery mecze, przez co tracą do niego cztery "oczka".

W poprzednim sezonie oba zespoły zagrały ze sobą dwukrotnie. Oba spotkania zakończyły remisami, najpierw 1:1, a następnie 2:2. Dlatego też kibice Bayernu i Borussii z pewnością liczą, że w "Der Klassikerze" ich drużyna wreszcie odniesie zwycięstwo. Ostatnie zwycięskie spotkanie Bayernu z Borussią miało miejsce w rundzie wiosennej sezonu 2023/2024, kiedy to Borussia wygrała 2:0 po golach Karima Adeyemiego i Juliana Ryersona.

