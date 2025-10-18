Bayern - Borussia, czyli "Der Klassiker". Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA TV]

Mecz Bayern Monachium - Borussia Dortmund w ramach 7. kolejki Bundesligi zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Natomiast stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl, a także w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Bayern Monachium - Borussia Dortmund. Gdzie i o której oglądać "Der Klassiker"? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Bayern Monachium, który broni tytułu mistrza Niemiec sprzed roku, fantastycznie wszedł w nowy sezon. Piłkarze Vincenta Komapnego w sześciu kolejkach odnieśli komplet zwycięstw i są wyraźnymi liderami tabeli Bundesligi. Na dodatek Bawarczycy stracili ledwie trzy bramki, a strzelili aż 25.

Borussia Dortmund także dość dobrze weszła w sezon 2025/2026. Ekipa prowadzona przez trenera Niko Kovaca jest jedyną obok Bayernu drużyną w Bundeslidze, która jeszcze nie przegrała. Piłkarze z Zagłębia Ruhry w przeciwieństwie do dzisiejszego rywala zaliczyli dwa remisy i wygrali cztery mecze, przez co tracą do niego cztery "oczka".

W poprzednim sezonie oba zespoły zagrały ze sobą dwukrotnie. Oba spotkania zakończyły remisami, najpierw 1:1, a następnie 2:2. Dlatego też kibice Bayernu i Borussii z pewnością liczą, że w "Der Klassikerze" ich drużyna wreszcie odniesie zwycięstwo. Ostatnie zwycięskie spotkanie Bayernu z Borussią miało miejsce w rundzie wiosennej sezonu 2023/2024, kiedy to Borussia wygrała 2:0 po golach Karima Adeyemiego i Juliana Ryersona.

Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Natomiast stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl, a także w platformie Polsat Box Go.

