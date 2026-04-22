7-krotny mistrz Niemiec marzy o transferze Polaka. Hajto ujawnia. "Byłby pierwszy"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Kacper Potulski to jeden z najzdolniejszych polskich piłkarzy młodego pokolenia. Obecnie 18-latek reprezentuje barwy FSV Mainz 05, które plasuje się w połowie stawki Bundesligi. Jak się okazuje, transferem naszego rodaka interesują się inne niemieckie kluby, w tym siedmiokrotny mistrz kraju. - Byłby to pierwszy piłkarz, którego chcieliby wziąć przyszłościowo - mówi Tomasz Hajto.

Tomasz Hajto
Tomasz Hajto

Zgodnie z decyzją Jana Urbana nazwisko Kacpra Potulskiego nie znalazło się na liście powołań na marcowe baraże reprezentacji Polski. Niektórzy kibice i eksperci umieszczali go w gronie największych nieobecnych. W końcu niezbyt często zdarza się, że 18-letni Polak notuje kolejne spotkania w klubie z Bundesligi.

Wychowanek Lechii Gdańsk i Legii Warszawa w tym sezonie rozegrał łącznie 26 spotkań. Strzelił w nich jednego gola i zanotował asystę. Pomógł Mainz wydostać się z dołu tabeli. Jego grę i umiejętności zachwalał Urs Fischerktóry przejął drużynę na początku grudnia zeszłego roku.

Od wspomnianego grudnia wartość rynkowa Potulskiego podskoczyła z dwóch i pół do aż dwunastu milionów euro. Wstępne zainteresowanie transferem polskiego defensora zaczęły wykazywać inne niemieckie kluby.

Problem w tym, że w trzech ostatnich spotkaniach 18-latek ani na minutę nie powąchał murawy. Na ławce przesiedział całe mecze z Freiburgiem, Strasbourgiem w Lidze Konferencji i Borussią Moenchengladbach.

- Przychodzi zainteresowanie z Dortmundu, przychodzi zainteresowanie - jakieś tam - z Leverkusen. Co się dzieje? Chłopak jest w jakimś czasie przedłużania kontraktu i nie gra minuty (...) Z dzieciakiem 18-letnim wyszedłeś z kryzysu, a teraz jak nie ma kryzysu, to go odstawiłeś? - pytał zirytowany Tomasz Hajto w programie Futbol Cast.

Po chwili były reprezentant Polski kolejny raz docenił talent Potulskiego oraz ujawnił, że młodego obrońcę bardzo chciałoby ściągnąć Schalke 04, gdzie Hajto przeżywał najlepsze lata kariery.

- Byłem teraz w Niemczech. Pytałem o tego chłopaka. W Schalke powiedzieli, że na dzień dzisiejszy spłacają ogromne zadłużenie. Jest jeszcze 140 milionów euro długu. Ale byłby to pierwszy piłkarz, którego chcieliby wziąć przyszłościowo, związać się z nim i coś budować, ale teraz nie są w stanie zapłacić - ujawnił 53-latek.

Obecnie Schalke jest liderem 2. Bundesligi i lada moment wróci na najwyższy poziom rozgrywkowy. To siedmiokrotni mistrzowie Niemiec. Obecna umowa Kacpra Potulskiego obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

Liga Konferencji: FSV Mainz Kacpra Potulskiego ograło Strasbourg Maxiego Oyedele po dwóch kapitalnych golach
Liga Konferencji: FSV Mainz Kacpra Potulskiego ograło Strasbourg Maxiego Oyedele po dwóch kapitalnych golach
Kacper Potulski
Kacper Potulski
Tomasz Hajto
Tomasz Hajto
