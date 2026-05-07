30 lat i koniec kariery. Zwycięzca LM ma już dość. "Płakałem 10 minut"

Światowe media sportowe obiega właśnie niespodziewane ogłoszenie z Niemiec. Nicklas Süle w wieku 30 lat zakończy karierę. Zrobi to po zakończeniu sezonu, a jego Borussia Dortmund ostatni mecz rozegra 16 maja (z Werderem w Bremie). Środkowy obrońca będzie mógł pożegnać się z Signal Iduna Park już w piątkowy wieczór przeciwko Eintrachtowi Frankfurt.

Swoją decyzję przekazał w wyemitowanym w czwartek odcinku podcastu Sebastiana Hellmanna "Spielmacher" produkowanego przez Sky Sport. Jak przyznał piłkarz, decyzję podjął po meczu z Hoffenheim rozgrywanym 18 kwietnia. Doznał w nim urazu kolana, podejrzewano zerwanie więzadeł, co przeżywał wcześniej już dwukrotnie (w grudniu 2014 r. i październiku 2019 r.)

Nie doszło do tego najgorszego scenariusza po raz trzeci, ale emocje targające zawodnikiem doprowadziły go do decyzji o odwieszeniu butów na kołek.

Nicklas Süle żegna się z karierą piłkarską. 15 trofeów, w tym 14 z Bayernem

- Kiedy nasz lekarz przeprowadził w szatni w Hoffenheim test szufladkowy, spojrzał na fizjoterapeutę i pokręcił głową. "Fizjo" również wykonał ten test i nie wyczuł żadnego oporu. Poszedłem pod prysznic i płakałem przez 10 minut. W tej sytuacji naprawdę pomyślałem: "Są zerwane". Kiedy następnego dnia poszedłem na rezonans magnetyczny i otrzymałem pozytywną wiadomość, było dla mnie i tak w stu procentach jasne, że to koniec. Nie mogłem sobie wyobrazić niczego gorszego niż z niecierpliwością oczekiwać życia, bycia niezależnym, wyjeżdżania na wakacje, spędzania czasu z moimi dziećmi tylko po to, by potem musieć pogodzić się trzecim zerwaniem - powiedział.

Wspominając moje cztery lata w Dortmundzie, widziałem wiele wspaniałych chwil. Pogawędki w szatni, stadion, mówimy tu o 80 tysiącach ludzi. Kibice zawsze ciepło mnie witali. Będzie mi bardzo brakowało tego czasu. Komfortowo się tu czułem. Już pierwszego dnia uświadomiłem sobie, jacy są ludzie w Dortmundzie, otwarci, serdeczni i szczerzy. Poczułem z nimi niesamowitą więź. Moje dzieci chodzą tu do żłobka. Już teraz trudno nam się rozstać

Rozwiń

W tych czterech latach nie zdobył żadnych trofeów. W 2023 roku BVB straciło mistrzostwo Niemiec w ostatniej kolejce, a w 2024 przegrało finał Ligi Mistrzów z Realem Madryt. W karierze zdobył 15 trofeów - 1 z reprezentacją Niemiec (Puchar Konfederacji 2017) i 14 z Bayernem Monachium (5 mistrzostw Niemiec, Liga Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, 2 Puchary Niemiec, 4 Superpuchary krajowe i 1 europejski).

W Monachium grał w latach 2017-22, przez cztery kampanie był więc kolegą z szatni Roberta Lewandowskiego. Na liczniku ma 299 spotkań w Bundeslidze. Ma jeszcze dwie okazje, by zaokrąglić tę statystykę, ale musiałoby na to pozwolić zdrowie.

3 września skończy 31 lat.

Süle i Lewandowski IMAGO/S. Ros Newspix.pl

Süle i Lewandowski Alex Grimm Getty Images

Nicklas Süle IMAGO/Grant Hubbs Getty Images

Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje MVP meczu Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie Polsat Sport