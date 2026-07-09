Dzisiaj już dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że młodzi zawodnicy Ekstraklasy budzą duże zainteresowanie ze strony zachodnich klubów. W wielu przypadkach wystarczy jedna udana runda, by zapisać się w kajetach skautów i szybko zmienić swoje otoczenie.

W tym roku Jagiellonia oddała na zachód swoich dwóch najbardziej utalentowanych zawodników. Białostoczanie na transferach Oskara Pietuszewskiego i Bartosza Mazurka mieli zarobić łącznie nawet 16 milionów euro.

W ostatnich dniach sfinalizowano odejście Brighta Ede do hiszpańskiego Deportivo La Coruna. Motor Lublin za 19-latka, który w Ekstraklasie rozegrał dotychczas niewiele ponad 1000 minut, zgodnie z medialnymi informacjami miał dostać 6 milionów euro.

Kolejny talent opuszcza Ekstraklasę. Jednokrotny reprezentant Polski trafił do Bundesligi

W czwartek sfinalizowano kolejny głośny transfer. Oskar Wójcik po znakomitym sezonie w barwach Cracovii zmienił swoje otoczenie. 22-latek związał się pięcioletnim kontraktem z Werderem Brema, występującym na co dzień w niemieckiej Bundeslidze. Jak podawały "Meczyki" kwota transferu ma oscylować wokół 6 milionów euro.

Rozwiń

- Oskar poczynił ogromne postępy i w zeszłym roku zaliczył przełomowy sezon w polskiej Ekstraklasie. Wnosi wiele atutów jako środkowy obrońca i od razu może zacząć odgrywać dla nas ważną rolę - wypowiedział się na temat swojego nabytku trener Werderu Daniel Thioune.

Ostatni rok był przełomowy w karierze oraz życiu Wójcika. Środkowy defensor jeszcze 12 miesięcy temu miał na koncie zaledwie jeden symboliczny występ w Ekstraklasie (wszedł w doliczonym czasie gry). Ówczesny trener "Pasów" Luka Elsner zrobił z niego podstawowego zawodnika. W efekcie 22-latek sezon zakończył debiutem w seniorskiej reprezentacji Polski.

Wójcik nie będzie jedynym młodym Polakiem w Bremie. Kilkanaście dni temu do Werderu trafił Dariusz Stalmach. 20-latek, który w przeszłości był zawodnikiem akademii AC Milan, w poprzednim sezonie imponował jako zawodnik drugoligowego Magdeburga.

Ostatnia kampania nie była dla Werderu szczególnie udana. Nowy klub Polaka zajął dopiero 15. miejsce w tabeli, zachowując zaledwie trzy punkty przewagi nad miejscem oznaczającym konieczność walki o utrzymanie w barażu.

Oskar Wójcik Michal Klag East News





Najbardziej skandaliczna decyzja mundialu?! "To nie miało prawa bytu". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport