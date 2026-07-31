Bayern Monachium pokazał się od jak najlepszej strony w kampanii 2025/2026 i sięgnął łącznie po trzy krajowe trofea - mistrzostwo, puchar i superpuchar. Do tego wszystkiego "Die Roten" dobrnęli do półfinału Ligi Mistrzów.

Nie może więc dziwić, że apetyty wśród kibiców na kolejne sukcesy ich ulubieńców są naprawdę spore - marzeniem jest tu sięgnięcie w kolejnym sezonie i po puchar Champions League, ale do tego jeszcze oczywiście długa droga. Na razie zespół z Bawarii szlifuje formę w sparingach.

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15:0, Bayern kompletnie rozbił rywali. To nie pierwszy taki przypadek

W pierwszym z nich Bayern wygrał 2:1 z SV Wehen Wiesbaden, natomiast zdecydowanie głośniej zrobiło się o późniejszej potyczce z FC Rottach-Egern, którą "Gwiazda Południa" wygrała... aż 15:0.

Oczywiście mówimy tu o rywalizacji europejskiego giganta z klubem na dobrą sprawę amatorskim, natomiast determinacja graczy FCB w zdobywaniu kolejnych bramek i tak może imponować. W pierwszej połowie padło tu sześć trafień, w drugiej dziewięć.

Do siatki trafiali Pavić, Ibrahimović (x2), Chavez (x2), Cardozo (x2), Sieb (x2), Palhinha, Sapoko Ndiaye, Assomo, Pavlović, Kimmich i Nuraj. Jak więc widać "Die Roten" wystąpili w mocno rezerwowym składzie, a na murawie zabrakło m.in. Harry'ego Kane'a.

Ciekawostką jest fakt, że Rottach-Egern to rywal, z którym Bayern mierzy się w ramach przedsezonowych spotkań nader często - a 15:0 to nawet nie jest najlepszy wynik osiągnięty przez zespół z Allianz Arena przeciwko temu przeciwnikowi. W 2023 roku FCB pokonał tego oponenta... aż 27:0 i wówczas trzech graczy, Sabitzer, Musiala i Tel zdołali wpisać się na listę strzelców aż pięciokrotnie.

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Intensywny czas Bayernu. Niebawem zaczną walkę na trzech piłkarskich frontach

Niebawem, w pierwszej połowie sierpnia, Monachijczyków czekać już będą współzawodnictwa z nieco mocniejszymi rywalami - koreańskim Jeju SK, Aston Villą oraz RB Lipsk.

22 sierpnia gracze Kompany'ego zagrają o Superpuchar Niemiec z Borussią Dortmund, a 28 sierpnia zainaugurują swe występy w Bundeslidze meczem przeciwko VfB Stuttgart. 2 września zaś podejdą do pierwszego spotkania w Pucharze Niemiec przeciw VfL Osnabruck. Szykuje się intensywny czas.

Vincent Kompany TOM WELLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP





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