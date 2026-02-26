Borussia Dortmund - Bayern Monachium w 24. kolejce Bundesligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 28 lutego 2026 godz. 18:30
Der Klassiker znów przyciąga uwagę - lider tabeli Bayern ma obecnie osiem punktów przewagi nad BVB i imponuje ofensywą (85 zdobytych goli), podczas gdy Dortmund, jedyny zespół jeszcze niepokonany w domu, goni rywali w walce o tytuł. Mecz może zadecydować o kształcie czołówki, a powrót kluczowych graczy jak Manuel Neuer pozostaje pod znakiem zapytania. Obie drużyny mają różne atuty, ale stawka i historia rywalizacji gwarantują widowisko pełne napięcia. Zapraszamy na relację na żywo.