Borussia Dortmund - Bayern Monachium w 24. kolejce Bundesligi. Relacja na żywo

Bundesliga
24. Kolejka
28.02.2026
18:30
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 28 lutego 2026 godz. 18:30

Der Klassiker znów przyciąga uwagę - lider tabeli Bayern ma obecnie osiem punktów przewagi nad BVB i imponuje ofensywą (85 zdobytych goli), podczas gdy Dortmund, jedyny zespół jeszcze niepokonany w domu, goni rywali w walce o tytuł. Mecz może zadecydować o kształcie czołówki, a powrót kluczowych graczy jak Manuel Neuer pozostaje pod znakiem zapytania. Obie drużyny mają różne atuty, ale stawka i historia rywalizacji gwarantują widowisko pełne napięcia. Zapraszamy na relację na żywo.
Czterech piłkarzy Bayernu Monachium w czerwono-białych strojach podczas meczu, celebrujący wspólnie udaną akcję na tle trybun wypełnionych kibicami.
Frank Hoermann/SVEN SIMONAFP