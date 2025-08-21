Bayern Monachium - RB Lipsk w 1. kolejce Bundesligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 22 sierpnia 2025 godz. 20:3022 sierpnia Bayern Monachium rozpocznie nowy sezon Bundesligi od starcia z RB Lipsk. To hit 1. kolejki, w którym mistrzowie Niemiec będą chcieli potwierdzić swoją dominację, a rywale - udowodnić, że mogą powalczyć z potentatem. Obie drużyny mają ofensywny potencjał i aspiracje do gry w czołówce, dlatego spotkanie zapowiada się emocjonująco. Kibice mogą liczyć na dynamiczne tempo i wiele okazji bramkowych już na otwarcie rozgrywek. Zapraszamy na relację na żywo.