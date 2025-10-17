Bayern Monachium - Borussia Dortmund w 7. kolejce Bundesligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 18 października 2025 godz. 18:30Der Klassiker na Allianz Arenie w ramach 7. kolejki Bundesligi! Bayern Monachium podejmie na swoim obiekcie drugą w tabeli Borussię Dortmund. Mistrzowie prowadzą w tabeli i pozostają niepokonani, a Harry Kane w znakomitej formie to największe zagrożenie dla BVB. Goście liczą na swoje ofensywne atuty w postaci Adeyemiego i Guirassy’ego, który wraca po urazie. Zapowiada się szybkie, ofensywne starcie o znaczące punkty. W przypadku zwycięstwa BVB zbliży się do Bayernu na zaledwie jeden punkt. Zapraszamy na relację na żywo.