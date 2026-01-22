Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zgrupowanie Talent Pro. Selekcjoner Jan Urban spotkał się z młodymi piłkarzami

- Żeby wam nikt nigdy nie odebrał marzeń! Bo moim zdaniem to jest najlepsza motywacja, żeby osiągnąć cel i być piłkarzem - podkreślał Jan Urban, selekcjoner reprezentacji podczas zgrupowania Talent Pro. Kolejny obóz dla najbardziej utalentowanej młodzieży dobiegł końca, a to oznacza, że ze zgrupowaniami Talent Pro żegnają się zawodnicy urodzeni w 2009 r.

Mężczyzna w czerwonej kurtce reprezentacji Polski z herbem orzełka na piersi, trzyma ręce przy głowie w geście rozczarowania lub skupienia, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTEREast News

Zimą w Turcji trenuje nie tylko większość klubów Ekstraklasy, ale także młodzi zawodnicy w ramach Talent Pro, które pod względem szkoleniowym jest oczkiem w głowie Polskiego Związku Piłki Nożnej. I to m.in. z tej okazji na zgrupowaniu w Belek zjawił się selekcjoner Jan Urban.

Na obozie trenowało 40 zawodników z kategorii od U-15 do U-17. Szkolili się pod okiem m.in. Dariusza Dudki, Radosława Sobolewskiego, Sebastiana Mili, czy Dariusza Gęsiora. Największym wydarzeniem była jednak wizyta selekcjonera.

- Podejrzewam, że w tej chwili wszyscy jesteście na takim etapie, że często po treningu marzycie. I wydaje mi się, że tak powinno być - kładziesz się spać i mówisz: "gram sobie mecz, obojętnie jaki i ty jesteś głównym protagonistą, nie?". Żeby wam tych marzeń nikt nigdy nie odebrał! Bo moim zdaniem to jest najlepsza motywacja, żeby osiągnąć sukces i być piłkarzem - podkreślał Urban, cytowany przez stronę PZPN.

Jan Urban do młodych: Musicie kochać piłkę

Selekcjoner rozmawiał z młodymi zawodnikami w ramach warsztatów, który na co dzień odbywały się w trakcie zgrupowania. Opowiadał o swojej karierze, doświadczeniu, wyznaczaniu celów oraz ich realizacji.

Nie będziecie wszyscy reprezentantami Polski, ale wierzę, że będzie was tu jak najwięcej i to od was zależy, czy zrobicie wielką karierę i będziecie świetnymi piłkarzami. Jeśli tutaj jesteście, to znaczy, że macie wielki talent i musicie o niego dbać
podkreślał selekcjoner.

- Piłkę trzeba kochać. Bo jeśli ją kochasz, to czerpiesz mnóstwo radości. Jest ci zdecydowanie łatwiej walczyć na co dzień z upadkiem, bo piłka nożna i sport, to są właśnie wzloty i upadki. Dzisiaj grasz, jutro nie. Masz kontuzję, musisz sobie z tym wszystkim poradzić, dojść ponownie do odpowiedniej dyspozycji. Czeka na was mnóstwo takich rzeczy, z którymi będziecie musieli sobie poradzić. Nie można się poddawać i trzeba walczyć o marzenia - dodał Urban.

Styczniowe Talent Pro było szóstym, a zarazem ostatnim dla zawodników urodzonych w 2009 roku. Podczas letniej edycji, która odbędzie się w Polsce, na zgrupowaniu stawią się przedstawiciele roczników od 2010 do 2012.

