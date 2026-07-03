Zanim wyślemy dziecko na trening... Jaki klub najlepiej wybrać?

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Jeśli rodzic chce zapisać dziecko do szkółki piłkarskiej, to wcześniej czy później stanie przed dylematem jej wyboru. Renomowana? Mniej znana? Prowadzona przez duży klub? A może jak najbliżej domu? Wątpliwości będzie wiele, ale w ich rozwianiu może pomóc dokładne przeanalizowanie kilku kwestii.

Grupa nastolatków w czerwonych strojach gra w piłkę nożną, zawodnik biegnie z piłką w stronę bramki, bramkarz czeka.
Ważne, w jakim klubie rozpoczyna się przygodę z piłką123RF/PICSEL

W małych miejscowościach znalezienie szkółki nie jest aż tak skomplikowane, bo gdy w obrębie kilkunastu kilometrów działają dwie - trzy, wówczas wystarczy rozpytać się wśród znajomych, poobserwować treningi, obejrzeć bazę i z dużym prawdopodobieństwem powinno trafić się w odpowiednie miejsce.

W większych miastach sprawa jest bardziej skomplikowana, a często w wyborze szkółki decydujące jest to... komu kibicuje rodzic. Zdarza się również wnikliwe analizowanie tabel lub wyników na turniejach młodszych roczników, co również nie jest dobrym pomysłem, bo - według specjalistów - wyniki osiągane przez kilkulatków mają marginalne znaczenie.

- Warto pamiętać, że dziecko nie musi być w najlepszym zespole, ale musi być w najlepszym dla siebie środowisku! Znalezienie go jest znacznie ważniejsze niż znalezienie zespołu na najwyższym poziomie. Na to przyjdzie czas - podkreśla profil "Łączy nas trening".

Na co więc powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze szkółki piłkarskiej?*

1. Najlepszy klub to ten, w którym dziecko będzie regularnie i w dużym wymiarze grało w meczach. Siedzenie na ławce rezerwowych, nawet w FC Barcelonie, nie da dziecku tyle co gra, choćby w małym klubie. Dzieci kochają grać w piłkę i trenują po to, by grać, a nie tylko, żeby trenować.

2. Kolejny ważny czynnik w doborze klubu to jego historia, wartości, dokonania, reputacja i filozofia pracy z dziećmi. Warto dowiedzieć się więcej o działalności klubu i jakie są losy jego wychowanków.

3. Kluczowym aspektem jest osoba trenera. Podejrzyj trening drużyny, zanim zapiszesz do niej dziecko. Jak się zachowuje trener, jaki ma kontakt z dziećmi, jak wyglądają zajęcia. Szkolenie nie znosi presji, barier, schematów, krzyku, stania. Łatwo poznasz, jakie środowisko tworzy trener.

4. Warto też zapytać, jaki plan ma klub na dziecko, które "przerasta" inne dzieci albo odstaje od nich poziomem. To ważne w kontekście późniejszej gry i minut na boisku.

5. Sprawdź, jaka jest liczebność grupy. Jeżeli razem trenuje ponad 20 dzieciaków, to nawet przy 2 trenerach jakość treningu, nie mówiąc o relacjach, nie będzie optymalna.

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Piotr Jawor
Piotr Jawor

6. Super jeżeli drużyna oprócz treningów piłkarskich oferuje też inne zajęcia ogólnorozwojowe. Jeżeli tak jest, świadczy to o tym, że dla klubu liczy się rozwój dziecka, a nie drużyny.

7. Zapytaj o liczbę treningów w tygodniu. Aby rozwój sportowy miał sens, to 3 jednostki treningowe w tygodniu plus weekendowa rywalizacja to absolutne minimum.

8. Także odległość ma znaczenie. Szczególnie w dużych miastach. Nie jest wskazane, aby dojeżdżać na trening ponad 40 minut w jedną stronę. Ten czas można wykorzystać na wiele innych rozwijających rzeczy niż siedzenie w aucie i "przymulanie".

* wytyczne według profilu "Łączy nas trening" prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Dziecko w różowym stroju prowadzi piłkę nożną wśród kolorowych pachołków treningowych ustawionych na zielonym boisku.
Trening dzieciMateusz DembowiakAdobe Stock
Dziewczynka w koszulce z numerem 10 stoi na boisku piłkarskim w pobliżu bramki, obserwując grę innych dzieci ubranych w pomarańczowe stroje sportowe, całość widoczna przez zieloną siatkę bramkarską.
Trening dzieci123RF/PICSEL
Dziewczynka w pozycji bramkarza stoi na tle bramki do piłki nożnej, skoncentrowana na piłce, którą zaraz kopnie osoba znajdująca się na pierwszym planie. W tle metalowa siatka i drzewa.
Trening dzieci123RF/PICSEL


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