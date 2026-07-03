Zanim wyślemy dziecko na trening... Jaki klub najlepiej wybrać?

W małych miejscowościach znalezienie szkółki nie jest aż tak skomplikowane, bo gdy w obrębie kilkunastu kilometrów działają dwie - trzy, wówczas wystarczy rozpytać się wśród znajomych, poobserwować treningi, obejrzeć bazę i z dużym prawdopodobieństwem powinno trafić się w odpowiednie miejsce.

W większych miastach sprawa jest bardziej skomplikowana, a często w wyborze szkółki decydujące jest to... komu kibicuje rodzic. Zdarza się również wnikliwe analizowanie tabel lub wyników na turniejach młodszych roczników, co również nie jest dobrym pomysłem, bo - według specjalistów - wyniki osiągane przez kilkulatków mają marginalne znaczenie.

- Warto pamiętać, że dziecko nie musi być w najlepszym zespole, ale musi być w najlepszym dla siebie środowisku! Znalezienie go jest znacznie ważniejsze niż znalezienie zespołu na najwyższym poziomie. Na to przyjdzie czas - podkreśla profil "Łączy nas trening".

Na co więc powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze szkółki piłkarskiej?*

1. Najlepszy klub to ten, w którym dziecko będzie regularnie i w dużym wymiarze grało w meczach. Siedzenie na ławce rezerwowych, nawet w FC Barcelonie, nie da dziecku tyle co gra, choćby w małym klubie. Dzieci kochają grać w piłkę i trenują po to, by grać, a nie tylko, żeby trenować.

2. Kolejny ważny czynnik w doborze klubu to jego historia, wartości, dokonania, reputacja i filozofia pracy z dziećmi. Warto dowiedzieć się więcej o działalności klubu i jakie są losy jego wychowanków.

3. Kluczowym aspektem jest osoba trenera. Podejrzyj trening drużyny, zanim zapiszesz do niej dziecko. Jak się zachowuje trener, jaki ma kontakt z dziećmi, jak wyglądają zajęcia. Szkolenie nie znosi presji, barier, schematów, krzyku, stania. Łatwo poznasz, jakie środowisko tworzy trener.

4. Warto też zapytać, jaki plan ma klub na dziecko, które "przerasta" inne dzieci albo odstaje od nich poziomem. To ważne w kontekście późniejszej gry i minut na boisku.

5. Sprawdź, jaka jest liczebność grupy. Jeżeli razem trenuje ponad 20 dzieciaków, to nawet przy 2 trenerach jakość treningu, nie mówiąc o relacjach, nie będzie optymalna.

6. Super jeżeli drużyna oprócz treningów piłkarskich oferuje też inne zajęcia ogólnorozwojowe. Jeżeli tak jest, świadczy to o tym, że dla klubu liczy się rozwój dziecka, a nie drużyny.

7. Zapytaj o liczbę treningów w tygodniu. Aby rozwój sportowy miał sens, to 3 jednostki treningowe w tygodniu plus weekendowa rywalizacja to absolutne minimum.

8. Także odległość ma znaczenie. Szczególnie w dużych miastach. Nie jest wskazane, aby dojeżdżać na trening ponad 40 minut w jedną stronę. Ten czas można wykorzystać na wiele innych rozwijających rzeczy niż siedzenie w aucie i "przymulanie".

* wytyczne według profilu "Łączy nas trening" prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Trening dzieci Mateusz Dembowiak Adobe Stock

Trening dzieci 123RF/PICSEL

Trening dzieci 123RF/PICSEL





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