Polska myśl szkoleniowa od lat szuka odpowiedniego wzorca prowadzenia młodych zawodników. Kiedyś nie chciano słuchać wskazówek z mocniejszych piłkarsko krajów, później pojawił się model holenderski, następnie testowano inne rozwiązania. Dziś zawodnicy z najmłodszych roczników nie grają na wynik, nie prowadzi się także klasyfikacji turniejów. Okazuje się jednak, że trochę inaczej wygląda to np. w Hiszpanii.

- Wynik musi być częścią procesu szkoleniowego. Jeśli tego nie będzie, to moim zdaniem idziemy w złym kierunku. Przecież każdy chce wygrywać - podkreśla Kowalczyk w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

- Moim zdaniem rywalizacja jest częścią procesu szkoleniowego. W Kraju Basków, gdy grają dzieciaki w wieku 10-12 lat, jest wielka "napinka", rodzice krzyczą i dopingują. Ciąży na nich taka presja, że jak później Lamine Yamal czy Nico Williams wychodzą do seniorskiej reprezentacji Hiszpanii w wieku 18 czy 19 lat, to grają na dużo większym luzie, bo już od najmłodszych lat są przyzwyczajeni do presji - dodaje Kowalczyk.

Szkoleniowiec dodaje, że czasem do młodych zawodników w Polsce szkoleniowcy podchodzą zbyt delikatnie.

Nie można krzyknąć, nie można nic powiedzieć. Tworzymy takich zawodników trochę jak płatki śniegu – jak ich dotkniesz, to od razu się rozpuszczają. Życie i piłka to nie jest łatwa rzecz, więc uważam, że presja nawet u tych młodszych musi być obecna i dzięki temu zawodnicy z Hiszpanii wypływają – uważa Kowalczyk.

"W najmłodszych rocznikach szedłbym w stronę współpracy"

Ostatnio modnym tematem w polskiej piłce są także kwestie związane z indywidualizacją zawodników. I nie chodzi tylko o przypisywanie im boiskowych pozycji, ale także o monitorowanie postępów oraz trenowanie indywidualnych zachowań. Wydaje się, że w kraju mistrzów Europy wygląda to jednak trochę inaczej.

- W Hiszpanii jest większy wpływ kolektywu, grupy, relacji. To idzie właśnie w tym kierunku, a nie w stronę indywidualizacji. Indywidualizacja jest istotna, ale w najmłodszych rocznikach szedłbym w stronę współpracy - zaznacza Kowalczyk.

PJ

Lamine Yamal FRANCK FIFE AFP

Nico Williams GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Lamine Yamal Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP - Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

