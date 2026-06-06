UEFA wyróżniła ich za pracę z dziećmi. Jedyna taka nagroda w Polsce
Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym zostało laureatem UEFA Foundation for Children Award 2026, jednego z prestiżowych europejskich wyróżnień przyznawanych organizacjom wykorzystującym piłkę nożną jako narzędzie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. - Ta nagroda potwierdza, że sport może być skutecznym narzędziem edukacji i budowania pozytywnych zmian społecznych - podkreśla Beata Mierkowska, przedstawicielka Trenuj Bycie Dobrym.
W tegorocznej edycji nagrodzono 29 organizacji z całej Europy. W tym gronie znalazła się tylko jedna z Polski.
Trenuj Bycie Dobrym to organizacja wykorzystująca sport jako narzędzie edukacji i rozwoju dzieci. Wspiera rozwój emocjonalny oraz fizyczny wszystkich dzieci i wykorzystuje metodologię football3, opartą na dialogu, współpracy, szacunku, odpowiedzialności i równości. - Dzięki tej metodzie sport staje się narzędziem edukacji oraz rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży - informuje Trenuj Bycie Dobrym.
Decyzję o przyznaniu nagród podjęła Rada UEFA Foundation for Children podczas posiedzenia w Lipsku, której przewodniczy prezydent UEFA Aleksander Ceferin.
Co to jest football3?
Szkolny program football3 rozpoczyna się od edukacji nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, które następnie wykorzystują metodologię football3 podczas codziennej pracy z dziećmi w szkołach podstawowych.
Dla wielu dzieci boisko piłkarskie jest czymś znacznie więcej niż miejscem do gry. To miejsce, w którym czują się bezpieczne, akceptowane, spełnione i częścią czegoś większego niż one same. Organizacje, które dziś wyróżniliśmy, doskonale to rozumieją. Dzięki ich zaangażowaniu piłka nożna staje się językiem troski, zaufania i możliwości – pomagając dzieciom nie tylko marzyć, ale także wierzyć, że ich marzenia mogą się spełnić
Beata Mierkowska, przedstawicielka Trenuj Bycie Dobrym: - To ogromne wyróżnienie dla całej naszej społeczności. Otrzymana nagroda potwierdza, że sport może być skutecznym narzędziem edukacji i budowania pozytywnych zmian społecznych. Dziękujemy wszystkim nauczycielkom i nauczycielom, mediatorkom i mediatorom football3, wolontariuszom, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej i partnerom oraz uczestnikom naszych programów za wspólną pracę i zaufanie.
W latach 2025-2026 w programie uczestniczyło 280 szkół z całej Polski, a w konferencjach i warsztatach edukacyjnych 406 nauczycieli. Zrealizowano 2048 lekcji football3 zgodnie z autorskimi scenariuszami zajęć, w których uczestniczyło 6556 dziewczynek i chłopców.
PJ