W tegorocznej edycji nagrodzono 29 organizacji z całej Europy. W tym gronie znalazła się tylko jedna z Polski.

Trenuj Bycie Dobrym to organizacja wykorzystująca sport jako narzędzie edukacji i rozwoju dzieci. Wspiera rozwój emocjonalny oraz fizyczny wszystkich dzieci i wykorzystuje metodologię football3, opartą na dialogu, współpracy, szacunku, odpowiedzialności i równości. - Dzięki tej metodzie sport staje się narzędziem edukacji oraz rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży - informuje Trenuj Bycie Dobrym.

Decyzję o przyznaniu nagród podjęła Rada UEFA Foundation for Children podczas posiedzenia w Lipsku, której przewodniczy prezydent UEFA Aleksander Ceferin.

Co to jest football3?

Szkolny program football3 rozpoczyna się od edukacji nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, które następnie wykorzystują metodologię football3 podczas codziennej pracy z dziećmi w szkołach podstawowych.

Dla wielu dzieci boisko piłkarskie jest czymś znacznie więcej niż miejscem do gry. To miejsce, w którym czują się bezpieczne, akceptowane, spełnione i częścią czegoś większego niż one same. Organizacje, które dziś wyróżniliśmy, doskonale to rozumieją. Dzięki ich zaangażowaniu piłka nożna staje się językiem troski, zaufania i możliwości – pomagając dzieciom nie tylko marzyć, ale także wierzyć, że ich marzenia mogą się spełnić

Beata Mierkowska, przedstawicielka Trenuj Bycie Dobrym: - To ogromne wyróżnienie dla całej naszej społeczności. Otrzymana nagroda potwierdza, że sport może być skutecznym narzędziem edukacji i budowania pozytywnych zmian społecznych. Dziękujemy wszystkim nauczycielkom i nauczycielom, mediatorkom i mediatorom football3, wolontariuszom, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej i partnerom oraz uczestnikom naszych programów za wspólną pracę i zaufanie.

W latach 2025-2026 w programie uczestniczyło 280 szkół z całej Polski, a w konferencjach i warsztatach edukacyjnych 406 nauczycieli. Zrealizowano 2048 lekcji football3 zgodnie z autorskimi scenariuszami zajęć, w których uczestniczyło 6556 dziewczynek i chłopców.

PJ

Aleksander Ceferin ARIF HUDAVERDI YAMAN AFP

Aleksander Ceferin Giuseppe Maffia AFP

UEFA, którą dowodzi Aleksander Ceferin, wpadła w poważne tarapaty. Wszystko przez Ligę Mistrzów Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Bruno de Carvalho / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP AFP





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