Tydzień jak dwa miesiące treningów. Dlaczego warto wysłać dziecko na obóz piłkarski?
Część rodziców zastanawia się, czy obóz piłkarski to odpowiedni pomysł na spędzenie wakacji. Bo dziecko będzie tęskniło, bo sobie nie poradzi, bo będzie chciało wracać. - Dlatego trzeba pamiętać, że wyjazd młodego człowieka na obóz to nie tylko szlifowanie umiejętności piłkarskich - mówi Interii Szymon Mytych, trener grup młodzieżowych Clepardii Kraków.
Przed wyjazdem dziecka na obóz piłkarski rodzicom zawsze towarzyszą emocje. Są one szczególnie duże, jeśli dla młodego zawodnika lub zawodniczki to pierwsza taka samodzielna eskapada. Stresują się wówczas zarówno rodzice (Czy sobie poradzi? Czy nie będzie płakał? Czy nie zrobi sobie krzywdy? Z kim trafi do pokoju?), ale także młodzi zawodnicy (Czy sam zbiorę się na trening? Jak zasnę bez mamy? A co, jeśli będę tęsknił?). Te wszystkie obawy są oczywiście zasadne, ale w wielu przypadkach na obawach się tylko kończy.
Myśląc o zagrożeniach, często zapomina się jednak o wielkich zaletach obozów sportowych.
Wyjazd młodego człowieka na obóz to nie tylko szlifowanie umiejętności piłkarskich. Najważniejsze aspekty to integracja zespołu, lepsze poznanie się, usamodzielnianie oraz wyjście ze strefy komfortu, dzięki intensywnemu planowi zajęć i częstemu zmęczeniu
Obóz piłkarski to także doskonała szkoła dyscypliny i odpowiedzialności. Dzieci działają według określonego harmonogramu, uczą się punktualności, funkcjonowania w grupie bez rodziców, zdyscyplinowania oraz odpowiedzialności.
Obóz piłkarski - ogromna dawka treningu
Przy tym wszystkim zawodnicy jednak robią to, co w większości lubią lub kochają - grają w piłkę. Trenerzy w końcu mają czas, by popracować nad konkretnymi aspektami gry, a zawodnicy mają okazję, by wskoczyć na wyższy poziom umiejętności.
- Oczywiście, że to wielki progres, bo 2-3 treningi dziennie przez tydzień czy 10 dni to ogromna dawka. W tym czasie chłopcy zrobią tyle, co normalnie przez blisko dwa miesiące. W domu rodzice często zachęcają do odpoczynku, a na obozie trenerzy motywują, aby dać z siebie jeszcze trochę. To piękny czas dla całej drużyny oraz trenera. Do dziś wiele chwil z życia obozowego wspominamy z uśmiechem - podkreśla Mytych.
Podczas dobrze zorganizowanych obozów, trenerzy nie zapominają o tym, by radość z gry w piłkę łączyć z innymi wakacyjnymi przyjemnościami. Basen, kino, park linowy, dyskoteki to tylko niektóre atrakcje, które są serwowane młodym ludziom podczas takich wyjazdów.
PJ