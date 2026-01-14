W Polsce zima rozgościła się na dobre. W niektórych częściach kraju temperatura spada nawet poniżej -10 stopni i wiele wskazuje, że mróz szybko nie odpuści. Także opady śniegu w tym roku są wyjątkowo intensywne, a z czasem białą pokrywę zastępuje twardy lód.

Nie ma co ukrywać - nie są to wymarzone warunki do trenowania piłki nożnej, ale to nie oznacza, że młodzi ludzie całkowicie powinni rezygnować z ćwiczeń na świeżym powietrzu.

- Dzieci mogą trenować piłkę nożną na mrozie, o ile są zdrowe oraz odpowiednio ubrane (bielizna termoaktywna, wiatrówka, czapka, rękawiczki, komin), a temperatura nie spada poniżej minus 10 - 12 stopni. Korzyści są oczywiste - wzmocnienie odporności i kondycji młodego człowieka - informuje profil Łączy Nas Trening prowadzony przez Polski Związek Piłki Nożnej.

W jakich warunkach lepiej odpuścić trening na boisku?

Choć trenerzy piłkarscy w dużej większości są zwolennikami prowadzenia zajęć w zimowej aurze, to jednak występują sytuacje, w których trening na świeżym powietrzu jest odradzany. Zalicza się do nich m.in. silny wiatr (potęguję odczuwalną temperaturę i ma niekorzystny wpływ na skórę), opady śniegu lub marznącego deszczu (zwiększają prawdopodobieństwo upadku i kontuzji), czy zanieczyszczenie powietrza (ogólna szkodliwość na zdrowie).

Ważne, aby słuchać dzieci i ich organizmów. Jeśli któreś z nich odczuwa problem z oddychaniem, nie powinno trenować z zespołem. Warto również pamiętać, że szczególnie wrażliwi na niskie temperatury są dzieci z astmą, chorobami układu krążenia, cukrzycą oraz zawodnicy z niskim poziomem tkanki tłuszczowej

Jednocześnie należy pamiętać, by stosować się do wskazówek, które sprawią, iż trening w niskich temperaturach będzie bezpieczny dla zdrowia i przyjemniejszy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, by zawodnicy ubierali się "na cebulkę", chronili skórę kremami oraz balsamami, a także dbali o odpowiednie nawodnienie.

PJ

AS Roma - Torino FC. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Trening w mrozie 123RF/PICSEL

Czasem warto postawić na trening w pomieszczeniu materiały promocyjne

Trening dzieci 123RF/PICSEL