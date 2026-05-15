Działacze Akademia Piłkarskiej Głogów Małopolski nie wytrzymali i postanowili dać upust złości na działania innych klubów. Według nich od pewnego czasu spotykają się z sytuacją, że rywale wystawiają zawodników starszych niż kategoria wiekowa, której dotyczą dane rozgrywki.

- Piłka nożna od najmłodszych lat powinna uczyć zasad fair play, czyli uczciwej rywalizacji, szacunku do przeciwnika i przestrzegania zasad. Powinna uczyć tego, że zwycięstwo ma wartość tylko wtedy, kiedy zostało osiągnięte uczciwie, a nie za wszelką cenę. Tymczasem mamy ostatnio prawdziwy wysyp trenerów, u których rozwinięcie litery C przy licencji UEFA C to chyba Cwaniak, a przy UEFA B litera B oznacza Burak. Bo naprawdę trudno inaczej nazwać sytuację, w której dorosły człowiek, trener dzieci, zamiast uczyć ich zasad, uczciwości i szacunku do gry, uczy je kombinowania i oszustwa. Wszystko po to, żeby wygrać turniej, mecz albo pochwalić się wynikiem w internecie - podkreślają działacze akademii w mediach społecznościowych.

Według AP Głogów Małopolski zdarzały się przypadki, gdy przeciwnicy wystawiali zawodników nawet i trzy lata starszych, a na turnieju dzieci z rocznika 2019, spotykano graczy urodzonych w 2017 r.

Mówimy o dzieciach sześcio- i siedmioletnich, gdzie różnica dwóch lat w rozwoju fizycznym, motorycznym i emocjonalnym jest ogromna. To nie jest „spryt”. To nie jest „taktyka”. To jest zwykłe oszustwo dorosłych kosztem dzieci.

- Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować klubom i ich zarządom, które potrafią cieszyć się ze zwycięstw osiąganych w takim stylu. Pogratulować trenerom, którzy najwyraźniej braki w warsztacie, wiedzy i umiejętnościach próbują nadrabiać wystawianiem starszych zawodników. Pogratulować rodzicom, którzy doskonale wiedzą, gdzie jadą ich dzieci i przeciwko komu grają, ale machają na to ręką, bo przecież "ważne, że wygrali". Szczególne gratulacje należą się również organizatorom, którzy w jednej z rozmów potrafili stwierdzić, że najważniejsze, iż drużyny przyjeżdżają i płacą wpisowe. Jeśli taki ma być kierunek rozwoju piłki dziecięcej, to naprawdę nie idziemy w stronę sportu, tylko w stronę patologii - pisze Akademia Piłkarska Głogów Małopolski.

Problem leży po stronie dorosłych

Działacze AP podkreślają, że najbardziej bulwersujący jest fakt, iż dzieci same z siebie nie chcą oszukiwać, ale to dorośli pokazują im drogę na skróty.

- Jeżeli ktoś musi wystawiać starszych zawodników, żeby wygrać z młodszymi dziećmi, to problem nie leży po stronie tych dzieci. Problem leży po stronie dorosłych, którzy najwyraźniej pomylili wychowanie przez sport z cwaniactwem - nie mają wątpliwości działacze AP Głogów Małopolski.

