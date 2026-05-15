Trenerzy próbują bezczelnego oszustwa. "Pomylili sport z cwaniactwem"

Piotr Jawor

- Jeżeli ktoś musi wystawiać starszych zawodników, żeby wygrać z młodszymi dziećmi, to problem nie leży po stronie tych dzieci. Problem leży po stronie dorosłych, którzy najwyraźniej pomylili wychowanie przez sport z cwaniactwem - irytują się działacze jednego z klubów. Czy w piłce dziecięcej i młodzieżowej wystawianie starszych zawodników wciąż jest nagminną praktyką?

Piłka nożna na zielonym boisku przy białej linii wyznaczającej pole gry.
Nie wszyscy trenerzy piłkarscy postępują uczciwie

Działacze Akademia Piłkarskiej Głogów Małopolski nie wytrzymali i postanowili dać upust złości na działania innych klubów. Według nich od pewnego czasu spotykają się z sytuacją, że rywale wystawiają zawodników starszych niż kategoria wiekowa, której dotyczą dane rozgrywki.

- Piłka nożna od najmłodszych lat powinna uczyć zasad fair play, czyli uczciwej rywalizacji, szacunku do przeciwnika i przestrzegania zasad. Powinna uczyć tego, że zwycięstwo ma wartość tylko wtedy, kiedy zostało osiągnięte uczciwie, a nie za wszelką cenę. Tymczasem mamy ostatnio prawdziwy wysyp trenerów, u których rozwinięcie litery C przy licencji UEFA C to chyba Cwaniak, a przy UEFA B litera B oznacza Burak. Bo naprawdę trudno inaczej nazwać sytuację, w której dorosły człowiek, trener dzieci, zamiast uczyć ich zasad, uczciwości i szacunku do gry, uczy je kombinowania i oszustwa. Wszystko po to, żeby wygrać turniej, mecz albo pochwalić się wynikiem w internecie - podkreślają działacze akademii w mediach społecznościowych.

Według AP Głogów Małopolski zdarzały się przypadki, gdy przeciwnicy wystawiali zawodników nawet i trzy lata starszych, a na turnieju dzieci z rocznika 2019, spotykano graczy urodzonych w 2017 r.

Mówimy o dzieciach sześcio- i siedmioletnich, gdzie różnica dwóch lat w rozwoju fizycznym, motorycznym i emocjonalnym jest ogromna. To nie jest „spryt”. To nie jest „taktyka”. To jest zwykłe oszustwo dorosłych kosztem dzieci.

- Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować klubom i ich zarządom, które potrafią cieszyć się ze zwycięstw osiąganych w takim stylu. Pogratulować trenerom, którzy najwyraźniej braki w warsztacie, wiedzy i umiejętnościach próbują nadrabiać wystawianiem starszych zawodników. Pogratulować rodzicom, którzy doskonale wiedzą, gdzie jadą ich dzieci i przeciwko komu grają, ale machają na to ręką, bo przecież "ważne, że wygrali". Szczególne gratulacje należą się również organizatorom, którzy w jednej z rozmów potrafili stwierdzić, że najważniejsze, iż drużyny przyjeżdżają i płacą wpisowe. Jeśli taki ma być kierunek rozwoju piłki dziecięcej, to naprawdę nie idziemy w stronę sportu, tylko w stronę patologii - pisze Akademia Piłkarska Głogów Małopolski.

Problem leży po stronie dorosłych

Działacze AP podkreślają, że najbardziej bulwersujący jest fakt, iż dzieci same z siebie nie chcą oszukiwać, ale to dorośli pokazują im drogę na skróty.

- Jeżeli ktoś musi wystawiać starszych zawodników, żeby wygrać z młodszymi dziećmi, to problem nie leży po stronie tych dzieci. Problem leży po stronie dorosłych, którzy najwyraźniej pomylili wychowanie przez sport z cwaniactwem - nie mają wątpliwości działacze AP Głogów Małopolski.

