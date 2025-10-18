Partner merytoryczny: Eleven Sports

To kluczowy problem polskiej piłki. Właśnie znaleziono rozwiązanie?

W młodzieżowej piłce przejście z gry w drużynach 9-cio osobowych do 11-osobowych jest jednym z najważniejszych momentów, tymczasem to właśnie wtedy młodzież zaczyna często rezygnować z futbolu - wynika z obserwacji Polskiego Związku Piłki Nożnej. By spróbować temu zaradzić, rozesłano po kraju trenerów Mobilnej Akademii Młodych Orłów.

Robert Lewandowski jako nastolatek też miał chwile zawahania, ale ostatecznie został przy piłce
W ramach tego projektu po raz pierwszy poruszany jest temat związany z kategorią wiekową starszą niż U-13. Podczas szkoleń w powiatach, trenerzy opowiadają o indywidualnych zachowaniach zawodników na poszczególnych pozycjach.

Szkolenie składa się z części wykładowo-warsztatowej i praktycznej. W tym sezonie trenerzy skupiają się na temacie dedykowanym kategorii trampkarz (U-14, U-15).

- Rozpoczynamy bardzo ważny cykl szkoleń powiatowych. Oceniamy, że przejście z piłki dziewięcio- do jedenastoosobowej jest jednym z najważniejszych momentów na ścieżce edukacji, dlatego w większym stopniu powinniśmy się nim zająć. Młodzież często właśnie wtedy odchodzi od futbolu, a nam zależy na tym, aby to zmienić. Przygotowując trenerów, kluby i całe środowisko do coraz lepszej pracy w piłce jedenastoosobowej, zadbamy o to, aby jak najwięcej chłopaków i dziewczyn miało możliwość i dobre warunki do tego, aby w piłce zostawać - mówi Przemysław Prętkiewicz, dyrektor Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots) w PZPN.

Mobilna Akademia Młodych Orłów działa w powiatach

Schemat szkolenia jest jasno określony. Trenerzy dokładnie analizują każdą boiskową pozycję, dla których wybrano po trzy kluczowe zachowania.

Celem szkolenia jest ułatwienie zawodnikom funkcjonowania na boisku i podejmowanie przez nich lepszych decyzji. Te zachowania są typowe, powtarzalne i skracają proces decyzyjny zawodnika. Dla trenerów zbiór tych zasad jest przydatny pod kątem rozwijania swoich podopiecznych oraz analizy ich działań podczas meczów i treningów - zaznacza Rafał Rożek, trener z licencją UEFA A, specjalista ds. inicjatyw grassroots w PZPN. 

W części praktycznej zademonstrowane zostaną cztery środki treningowe odnoszące się do wybranych uniwersalnych zachowań, niezależnych od kategorii wiekowej, ustawienia czy taktyki drużynowej.

- Otwieramy się na kategorię trampkarz, bo piłka jedenastoosobowa jest dla nas kierunkiem, w którym chcielibyśmy iść. Chcemy inspirować, by trenerzy i zawodnicy od innej strony oglądali mecze. By szukali w ich trakcie charakterystycznych dla danej pozycji zachowań, a następnie przenosili to na boisko - zaznacza Mateusz Rozwadowski, koordynator Mobilnej AMO oraz Certyfikacji Grassroots w PZPN.

