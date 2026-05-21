W wieku kilku lat mają marzenia zostania wielkimi piłkarzami, w wieku kilkunastu życie powoli zaczyna to weryfikować, a w wieku juniora wielu odkłada sprzęt sportowy i w ogóle zapomina o ruchu. Wyzwaniem dla całego środowiska jest jednak zrobienie wszystkiego, by rozbrat z niemal codziennymi treningami nie był tak brutalny.

Naszą główną misją jako trenerów dzieci i młodzieży wszystkich dyscyplin powinno być to, aby jak najwięcej młodych ludzi w naszym starzejącym się społeczeństwie uprawiało sport, cieszyło się nim i rozwijało dzięki niemu – pisze Maksymilian Wierzchowiecki na profilu Łączy nas Trening prowadzonym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Według teorii powinno rozgraniczyć się rozwój sportowy i rozwój poprzez sport. Pierwszy dotyczy poprawienia umiejętności, drugi koncentruje się na tym, co młody człowiek - dzięki aktywności fizycznej - może osiągnąć.

- To budowanie charakteru, nauka radzenia sobie z porażką, współpraca w grupie i kształtowanie postaw przydatnych w całym dorosłym życiu - czytamy.

Według Łączy nas Trening, podejście do sportu w głównej mierze wynosi się z domu. Dlatego rodzice powinni zachęcać dzieci do uprawiania różnych dyscyplin, a także zapewniać im dodatkowe formy ruchu (rower, pływanie, wycieczki górskie, tzw. sporty ogrodowe).

- Jeśli po pewnym czasie dziecko będzie chciało zmienić dyscyplinę wiodącą lub dodatkową - nie ma problemu! Wszechstronność jest podstawą specjalizacji i do zakończenia okresu dojrzewania jest wskazana. Dziecko ostatecznie samo wybierze sport, który najbardziej mu odpowiada lub w którym ma największy potencjał - czytamy na Łączy nas Trening.

Jak sprawić, by dzieci w ogóle chciały trenować?

Recepta oczywiście nie jest prosta, ale sprowadza się do stwierdzenia: "musi być fajnie". Dlatego rodzic powinien poszukać dla dziecka aktywności, która sprawi mu radość.

- Ukierunkowujmy dziecko na czerpanie przyjemności z samego procesu i wysiłku. Wygrana powinna być konsekwencją "pokochania drogi", a nie celem samym w sobie. Taka otoczka jest znacznie zdrowsza i buduje sportowca na lata.

