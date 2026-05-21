Rodzice i trenerzy popełniają ten sam błąd. Dzieci szybko tracą zapał do sportu

Piotr Jawor

Wielu zaczyna z nadzieją zrobienia kariery jak Lionel Messi czy Robert Lewandowski, ale czas na ogół weryfikuje te marzenia. To wcale jednak nie musi oznaczać, że lata treningów idą na marne. Coraz więcej świadomych trenerów podkreśla, że jeśli sport zostanie z dzieckiem do końca życia, to misja szkoleniowca zakończyła się sukcesem.

W wieku kilku lat mają marzenia zostania wielkimi piłkarzami, w wieku kilkunastu życie powoli zaczyna to weryfikować, a w wieku juniora wielu odkłada sprzęt sportowy i w ogóle zapomina o ruchu. Wyzwaniem dla całego środowiska jest jednak zrobienie wszystkiego, by rozbrat z niemal codziennymi treningami nie był tak brutalny.

Naszą główną misją jako trenerów dzieci i młodzieży wszystkich dyscyplin powinno być to, aby jak najwięcej młodych ludzi w naszym starzejącym się społeczeństwie uprawiało sport, cieszyło się nim i rozwijało dzięki niemu – pisze Maksymilian Wierzchowiecki na profilu Łączy nas Trening prowadzonym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Według teorii powinno rozgraniczyć się rozwój sportowy i rozwój poprzez sport. Pierwszy dotyczy poprawienia umiejętności, drugi koncentruje się na tym, co młody człowiek - dzięki aktywności fizycznej - może osiągnąć.

- To budowanie charakteru, nauka radzenia sobie z porażką, współpraca w grupie i kształtowanie postaw przydatnych w całym dorosłym życiu - czytamy.

Według Łączy nas Trening, podejście do sportu w głównej mierze wynosi się z domu. Dlatego rodzice powinni zachęcać dzieci do uprawiania różnych dyscyplin, a także zapewniać im dodatkowe formy ruchu (rower, pływanie, wycieczki górskie, tzw. sporty ogrodowe).

- Jeśli po pewnym czasie dziecko będzie chciało zmienić dyscyplinę wiodącą lub dodatkową - nie ma problemu! Wszechstronność jest podstawą specjalizacji i do zakończenia okresu dojrzewania jest wskazana. Dziecko ostatecznie samo wybierze sport, który najbardziej mu odpowiada lub w którym ma największy potencjał - czytamy na Łączy nas Trening.

Jak sprawić, by dzieci w ogóle chciały trenować?

Recepta oczywiście nie jest prosta, ale sprowadza się do stwierdzenia: "musi być fajnie". Dlatego rodzic powinien poszukać dla dziecka aktywności, która sprawi mu radość.

- Ukierunkowujmy dziecko na czerpanie przyjemności z samego procesu i wysiłku. Wygrana powinna być konsekwencją "pokochania drogi", a nie celem samym w sobie. Taka otoczka jest znacznie zdrowsza i buduje sportowca na lata.

