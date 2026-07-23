To jeden z pomysłów na wyszukiwanie i szlifowanie umiejętności młodych zawodników wyróżniających się w skali całego kraju. Za selekcję odpowiadają skauci, a każdy z nich ma swoje sposoby wyszukiwania talentów.

Wyselekcjonowana młodzież bierze udział w jesiennym, zimowym, wiosennym i letnim AMO. Ten ostatni właśnie teraz odbywa się w Wałbrzychu.

Letnia Akademia Młodych Orłów to wyjątkowy moment dla młodych piłkarek i piłkarzy z całej Polski. Trafiają tutaj zawodniczki i zawodnicy, którzy swoją postawą na treningach, meczach i obserwacjach skautów potwierdzili, że należą do najbardziej utalentowanych w swoich rocznikach. To nie tylko nagroda za dotychczasową pracę, ale przede wszystkim kolejny krok w ich piłkarskim rozwoju

- Takie zgrupowania pozwalają nam jeszcze lepiej poznać potencjał zawodników, ale równie ważne jest to, że uczą ich funkcjonowania na najwyższym poziomie - pracy w grupie, odpowiedzialności i codziennego dążenia do rozwoju. Właśnie z takich doświadczeń rodzą się przyszli reprezentanci Polski - dodaje.

AMO ma pomóc w rozwoju zawodniczek i zawodników w wielu aspektach. Dzięki temu trenerzy też mogą poznać ich słabe oraz mocne strony. Indywidualnie trenują bramkarze, wszyscy za to mogą skorzystać z pomocy psychologa oraz fizjoterapeutów. Program opiera się również na pracy w mniejszych grupach, z uwzględnieniem pozycji zajmowanych na boisku.

Łącznie na letnim AMO pojawi się 160 młodych piłkarek i piłkarzy.

- Powołanie do Letniej Akademii Młodych Orłów jest efektem całorocznych obserwacji prowadzonych przez trenerów i skautów PZPN. Do Wałbrzycha przyjechały zawodniczki, które w swoich klubach konsekwentnie potwierdzały wysokie umiejętności i potencjał. Podczas zgrupowania możemy zobaczyć je w rywalizacji z najlepszymi piłkarkami z całej Polski, obserwować ich funkcjonowanie w nowym środowisku oraz ocenić ich mocne strony i obszary wymagające dalszego rozwoju - mówi Anna Jędrzejewska, skaut PZPN piłki nożnej kobiet.

PJ

Trening młodych zawodników materiały promocyjne

Trening młodych zawodników 123RF/PICSEL

Trening młodych zawodniczek 123RF/PICSEL





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