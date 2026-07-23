PZPN zbiera najzdolniejszą młodzież. "To dla nich wyjątkowy moment"

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Rozpoczynają się zgrupowania Letniej Akademii Młodych Orłów prowadzonej przez Polski Związek Piłki Nożnej. - Właśnie z takich doświadczeń rodzą się przyszli reprezentanci Polski - mówi Tomasz Garbowski, wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego.

Dwóch piłkarzy w czerwonych strojach walczy o piłkę z zawodnikiem w czarno-białej koszulce na boisku.
Akademia Młodych Orłów to kolejny krok w kierunku gry w reprezentacji PolskiPhoto by JAN FROMME / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

To jeden z pomysłów na wyszukiwanie i szlifowanie umiejętności młodych zawodników wyróżniających się w skali całego kraju. Za selekcję odpowiadają skauci, a każdy z nich ma swoje sposoby wyszukiwania talentów.

Wyselekcjonowana młodzież bierze udział w jesiennym, zimowym, wiosennym i letnim AMO. Ten ostatni właśnie teraz odbywa się w Wałbrzychu.

Letnia Akademia Młodych Orłów to wyjątkowy moment dla młodych piłkarek i piłkarzy z całej Polski. Trafiają tutaj zawodniczki i zawodnicy, którzy swoją postawą na treningach, meczach i obserwacjach skautów potwierdzili, że należą do najbardziej utalentowanych w swoich rocznikach. To nie tylko nagroda za dotychczasową pracę, ale przede wszystkim kolejny krok w ich piłkarskim rozwoju
mówi Tomasz Garbowski na stronie „Łączy nas piłka”.

- Takie zgrupowania pozwalają nam jeszcze lepiej poznać potencjał zawodników, ale równie ważne jest to, że uczą ich funkcjonowania na najwyższym poziomie - pracy w grupie, odpowiedzialności i codziennego dążenia do rozwoju. Właśnie z takich doświadczeń rodzą się przyszli reprezentanci Polski - dodaje.

AMO ma pomóc w rozwoju zawodniczek i zawodników w wielu aspektach. Dzięki temu trenerzy też mogą poznać ich słabe oraz mocne strony. Indywidualnie trenują bramkarze, wszyscy za to mogą skorzystać z pomocy psychologa oraz fizjoterapeutów. Program opiera się również na pracy w mniejszych grupach, z uwzględnieniem pozycji zajmowanych na boisku.

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Piotr Jawor
Piotr Jawor

Łącznie na letnim AMO pojawi się 160 młodych piłkarek i piłkarzy.

- Powołanie do Letniej Akademii Młodych Orłów jest efektem całorocznych obserwacji prowadzonych przez trenerów i skautów PZPN. Do Wałbrzycha przyjechały zawodniczki, które w swoich klubach konsekwentnie potwierdzały wysokie umiejętności i potencjał. Podczas zgrupowania możemy zobaczyć je w rywalizacji z najlepszymi piłkarkami z całej Polski, obserwować ich funkcjonowanie w nowym środowisku oraz ocenić ich mocne strony i obszary wymagające dalszego rozwoju - mówi Anna Jędrzejewska, skaut PZPN piłki nożnej kobiet.

PJ

Grupa młodych piłkarzy w niebieskich i białych strojach rywalizuje o piłkę na boisku podczas meczu, w tle widoczna bramka oraz kibice na trybunach.
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Trening młodych zawodników123RF/PICSEL
Dziewczynka w koszulce z numerem 10 stoi na boisku piłkarskim w pobliżu bramki, obserwując grę innych dzieci ubranych w pomarańczowe stroje sportowe, całość widoczna przez zieloną siatkę bramkarską.
Trening młodych zawodniczek123RF/PICSEL


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