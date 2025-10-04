Prześwietlili szkolenie w polskich klubach. Miliony w czołówce, wstydliwe kwoty na końcu

Część polskich klubów coraz częściej widzi potrzebę szkolenia młodych zawodników, choć nakłady wciąż odbiegają od czołowych lig europejskich. W Ekstraklasie rośnie jednak świadomość, że dobrze funkcjonująca akademia w przyszłości może przynosić zysk sportowy, a także finansowy.

Najwięcej na szkolenie wydają Lech, Legia i Zagłębie

Według raportu "Finansowa Ekstraklasa", sporządzonego przez Grant Thornton, najwięcej w poprzednim sezonie na prowadzenie akademii wydał Lech Poznań - 19,08 mln zł. Inwestycje te przynoszą transfery takich zawodników jak Jan Bednarek, Karol Linetty czy Jakub Kamiński. Według nieoficjalnych danych ten ostatni w poprzednim sezonie dał zarobić Lechowi około 10 mln euro.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Legia Warszawa, który na akademię przeznaczyła 15,93 mln zł, a w ostatnich latach może pochwalić się transferami Sebastiana Szymańskiego, Michała Karbownika, czy Radosława Majeckiego. 10,51 mln zł na akademię wydało KGHM Zagłębie Lubin, co daje mu trzecie miejsce w zestawieniu. Bardzo mizernie przy tych klubach wyglądają kwoty wydawane na szkolenie przez Radomiaka (0,69 mln zł) oraz Stal Mielec (0,40 mln zł).

Długoterminowa strategia inwestowania w wielowymiarowy rozwój polskiej ligi przyniosła rezultat w postaci sukcesywnego awansu Polski w rankingu UEFA w ostatnich latach. Niniejszy raport pokazał też, że kluby inwestujące konsekwentnie w kształcenie młodych piłkarskich talentów odnotowują także z tego tytułu ponadprzeciętne zyski – w ostatnim sezonie przełożyło się to na rekordowe przychody transferowe ligi w wysokości 207 mln zł – podkreśla Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasa SA.

Michał Stróżak, Senior Konsultant Grant Thornton Corporate Finance: - Ciężko ocenić, jaki poziom finansowania akademii jest odpowiedni, natomiast biorąc pod uwagę transfery wychowanków polskiej ligi, na pewno jest to element, który w dłuższej perspektywie może okazać się bardzo opłacalny, co potwierdzają chociażby Legia oraz Lech.

PJ

Legia Warszawa - PGE Start Lublin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Radosław Majecki GLYN KIRK / AFP AFP

Sebastian Szymański HAKAN AKGUN / ANADOLU / Anadolu via AFP / Flashscore AFP

Michał Karbownik został piłkarzem Herthy Berlin Hertha Berlin materiały prasowe