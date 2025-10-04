Prześwietlili szkolenie w polskich klubach. Miliony w czołówce, wstydliwe kwoty na końcu
W poprzednim sezonie z klubów Ekstraklasy najwięcej na szkolenie wydał Lech Poznań, a na szarym końcu zestawienia są Radomiak i degradowana już Stal Mielec. Łącznie prowadzenie akademii przez kluby na najwyższym stopniu rozgrywkowym pochłonęło 107 mln zł.
Część polskich klubów coraz częściej widzi potrzebę szkolenia młodych zawodników, choć nakłady wciąż odbiegają od czołowych lig europejskich. W Ekstraklasie rośnie jednak świadomość, że dobrze funkcjonująca akademia w przyszłości może przynosić zysk sportowy, a także finansowy.
Najwięcej na szkolenie wydają Lech, Legia i Zagłębie
Według raportu "Finansowa Ekstraklasa", sporządzonego przez Grant Thornton, najwięcej w poprzednim sezonie na prowadzenie akademii wydał Lech Poznań - 19,08 mln zł. Inwestycje te przynoszą transfery takich zawodników jak Jan Bednarek, Karol Linetty czy Jakub Kamiński. Według nieoficjalnych danych ten ostatni w poprzednim sezonie dał zarobić Lechowi około 10 mln euro.
Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Legia Warszawa, który na akademię przeznaczyła 15,93 mln zł, a w ostatnich latach może pochwalić się transferami Sebastiana Szymańskiego, Michała Karbownika, czy Radosława Majeckiego. 10,51 mln zł na akademię wydało KGHM Zagłębie Lubin, co daje mu trzecie miejsce w zestawieniu. Bardzo mizernie przy tych klubach wyglądają kwoty wydawane na szkolenie przez Radomiaka (0,69 mln zł) oraz Stal Mielec (0,40 mln zł).
Długoterminowa strategia inwestowania w wielowymiarowy rozwój polskiej ligi przyniosła rezultat w postaci sukcesywnego awansu Polski w rankingu UEFA w ostatnich latach. Niniejszy raport pokazał też, że kluby inwestujące konsekwentnie w kształcenie młodych piłkarskich talentów odnotowują także z tego tytułu ponadprzeciętne zyski – w ostatnim sezonie przełożyło się to na rekordowe przychody transferowe ligi w wysokości 207 mln zł – podkreśla Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasa SA.
Michał Stróżak, Senior Konsultant Grant Thornton Corporate Finance: - Ciężko ocenić, jaki poziom finansowania akademii jest odpowiedni, natomiast biorąc pod uwagę transfery wychowanków polskiej ligi, na pewno jest to element, który w dłuższej perspektywie może okazać się bardzo opłacalny, co potwierdzają chociażby Legia oraz Lech.
PJ